Adrian Mutu, înapoi în Superliga! Echipa la care poate ajunge ”Briliantul”

Aparent, Gică Hagi este cotat cu șanse mari de a fi noul selecționer al României, însă problema ”Regelui”, una de care s-a lovit și acum doi ani și jumătate, este aceea că este patronul și antrenorul unui club de Superliga României, Farul Constanța.

Fiind întrebat dacă Gică Hagi poate fi selecționerul României și dacă va merge să discute cu patronul Farului despre preluarea naționalei, Răzvan Burleanu a transmis că așteaptă propunerile Comisiei Tehnice. După ce va primi lista, președintele FRF susține că va aborda tehnicienii în ordinea respectivă.

Adrian Mutu, antrenor la Farul dacă Gică Hagi ajunge selecționer al României?

Mai mult, Burleanu spune că are un favorit, fără a divulga identitatea acestuia, însă susține că nu îl va impune Comisiei Tehnice. Se ridică un semn de întrebare și în ceea ce privește poziția de antrenor de la Farul, iar un nume indicat este Adrian Mutu! Conform Fanatik, ”Briliantul” are șanse să fie numit principal la trupa din Constanța, dacă Hagi va merge selecționer al României.

Fostul antrenor al CFR Cluj, formația de care s-a despărțit după umilința din sferturile de finală ale Cupei României cu divizionara secundă Corvinul Hunedoara, scor 0-4, a declarat că este pregătit să preia conducerea unei noi echipe.

Adrian Mutu, gata să revină în fotbal

Adrian Mutu nu regretă timpul petrecut la CFR Cluj, chiar dacă a întâmpinat dificultăți în ceea ce privește condițiile de lucru.

”Pot să fie anumite probleme la orice echipă, dar nu mă așteptam la ceea ce am găsit acolo. Aveam o relație bună cu Neluțu Varga. Iar eu nu știam, îți spun sincer că nu știam.

Nu mi-a spus adevărul și nu regret că am fost la CFR. Și a fost ok și m-am descurcat bine, dar eu nu am condițiile necesare pentru a face performanță”, a declarat, recent, Adrian Mutu, pentru iamsport.