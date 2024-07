Ce a spus antrenorul lui Maccabi Tel Aviv despre FCSB la finalul meciului din Ghencea

Returul Maccabi Tel Aviv - FCSB este programat miercuri, 31 iulie, la Budapesta.

Zarko Lazetic: ”Cei de la FCSB au demonstrat că sunt într-o formă mai bună decât noi!”

La finalul meciului, antrenorul sârb de la Maccabi Tel Aviv, Zarko Lazetic, a vorbit despre partida din Ghencea. Tehnicianul este mulțumit de evoluția echipei sale, dar a avut cuvinte de laudă și la adresa roș-albaștrilor.

Lazetic consideră că echipa sa se poate califica la Budapesta, chiar dacă, în opinia sa, FCSB a arătat că stă mai bine din punct de vedere fizic pe final de meci.

”Am dominat prima repriză și am fost mai buni. În repriza secundă, am pierdut mai ușor mingea decât mi-aș fi dorit. Pe final de meci, au demonstrat că sunt într-o formă mai bună decât noi. Sunt șanse 50-50 și mai avem o săptămână la dispoziție să pregătim următorul meci, despre care cred că va fi foarte interesant și dificil pentru ambele echipe.

FCSB nu a schimbat stilul de joc, le cunoaștem jucătorii, ne așteptam la această formație de start, nu au schimbat foarte mult. Nu era nimic închiat după acest meci, indiferent dacă am fi câștigat sau nu. Este un drum lung și nu este nimic stabilit după un singur meci. Vom analiza jocul.

Ne vor lipsi fanii și stadionul nostru, dar asta nu este o scuză. Vom încerca să câștigăm. Îmi doresc ca Maccabi să fie mai bună, dar sunt mulțumit de atitudinea jucătorilor mei. Adversarul a jucat fotbal și a încercat să facă lucruri. Vom face tot posibilul să pregătim următorul joc și să ne calificăm în turul trei”, a spus Zarko Lazetic la finalul meciului.

