Radunovic spune că FCSB ar fi meritat mai mult în Ghencea, având în vedere numeroasele ocazii avute în finalul partidei. Fundașul muntenegrean este încrezător că se poate obține calificarea la returul din Ungaria.

"Continui și din iarnă?" Reacția lui Risto Radunovic după FCSB - Maccabi Tel Aviv

Radunovic și-a stabilit și obiectivul pentru retur: victorie la un singur gol diferență și calificare în turul 3 preliminar UCL.

"Un egal, nu pot să zic că echitabil. Îmi pare rău că n-am câștigat. Am forțat să câștigăm, am avut ocazii, dar în ultimii 30 de metri nu am fost inspirați. După golul lor de 1-0, trebuie să fim mulțumiți cu egal, dar în ultimele 15 minute am forțat, am avut ocazii mari și îmi pare rău că n-am câștigat.

Maccabi e campioana Israelului, e o echipă bună, care are în sânge Champions League, a jucat meciuri mari și se vede calitatea. Antrenorul conduce bine, se vede mâna lui. E un egal, e un avantaj pentru noi că returul se joacă la Budapesta.

Nu mă gândesc la pierderea calificării. Vreau să fim pozitivi, să avem încredere într-un rezultat bun și în calificare. Jocul nostru din această seară ne-a dat speranțe. Eu sper să câștigăm la Budapesta cu un gol diferență și să ne calificăm", a spus Radunovic.

Întrebat dacă va continua la FCSB și din iarnă, Radunovic a răspuns: "Vedem ce o fi. Sunt în ultimele șase luni de contract. Am voie să discut cu oricine și vedem ce o fi".

Contractul lui Radunovic cu FCSB expiră la finalul anului 2024. Muntenegrenul nu și-a prelungit până acum înțelegerea.

Returul dintre Maccabi Tel Aviv și FCSB se joacă miercuri, 31 iulie, de la ora 21:00, pe Boszik Arena din Budapesta.