Adrian Mutu, amintire savuroasă cu Cornel Dinu: „Am venit cu dicționarul să înțeleg ce zici!” 

Adrian Mutu (43 ani) a evoluat un an la Dinamo, până a fost cumpărat de Inter Milano, între ianuarie 1999 și ianuarie 2000. În această scurtă perioadă, „Briliantul” l-a avut antrenor la echipa din Ștefan cel Mare pe Cornel Dinu (74 ani).

Adrian Mutu l-a surprins pe Cornel Dinu cu un dicționar

Iar Adrian Mutu își amintește cu plăcere de ședințele tehnico-tactice ale „Procurorului”. La una dintre acestea, actualul antrenor al Rapidului a vrut să-l surprindă pe Cornel Dinu și a apelat la un dicționar în timp ce tehnicianul vorbea.

„Am venit odată cu dicţionarul. E celebră. Am venit, am luat un dicţionar. Am vorbit cu ăştia să-i facem una lui nea Cornel, că ţinea la glumă, nu se supăra pe noi. Ţinea mult la noi. Aveam şedinţă, eu ţineam dicţionarul şi începe Mister în stilul lui.



Trecuseră zece minute şi nu înţelesesem nimic. Când vorbea, pac, mă vede. 'Ce e cu cartea aia în mână?'/ 'Bre, e dicţionar'/ 'Păi, şi ce faci cu dicţionarul aici?'/ 'Păi, să înţeleg şi eu ce zici'. Au început ăia să râdă, că știau ce voiam să fac”, a declarat Adrian Mutu la podcastul „Vreau să ştiu”.