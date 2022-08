Mititelu a explicat că excludea inițial din calcul posibilitatea de a-l vinde pe Compagno la FCSB, însă ar fi fost obligat să facă acest pas din motive financiare.

Adrian Mititelu: "FCSB îl va vinde pe Compagno peste un an cu cel puțin 4 milioane de euro"

Andrea Compagno (26 de ani) a început excelent sezonul, cu cinci goluri în șapte meciuri la FC U Craiova, iar Adrian Mititelu este convins că italianul va străluci la FCSB și va rămâne la vicecampioana României cel mult un sezon.

Patronul lui FC U Craiova a estimat și suma cu care FCSB ar urma să îl vândă pe Compagno: 4 milioane de euro, 10% dintr-un viitor transfer urmând să meargă în conturile oltenilor.

"Eu sunt convins că FCSB va scoate acești bani și îl va vinde cu cel puțin 4 milioane de euro în maxim un an. Are un potențial uriaș. Eu îl cunosc foarte bine, m-am documentat. E un băiat extraordinar de serios. A avut o evoluție puțin mai problematică, pentru că a crescut foarte mult la 16 ani și asta l-a împiedicat să ajungă la o formă sportivă corespunzătoare talentului său, însă am avut norocul ca el să se dezvolte la noi, să își revină fizic. Veți vedea că va juca la o echipă mare Compagno, la o echipă bună din Europa.

Da, există o înțelegere pentru 10% dintr-o eventuală vânzare. Dacă șansa îl va ajuta să nu se accidenteze, 100% va pleca. Eu îl cunosc foarte bine și rețineți ce vă spun, nu mă joc cu cuvintele. L-am dat pe această sumă de bani, care ne ajută foarte mult. L-am dat cu inima strânsă, dar sunt convins că el va sta cel mult un an în România", a spus Adrian Mititelu, la Ora Exactă în Sport.

Cine este Andrea Compagno, atacantul transferat de FCSB

Andrea Compagno (1.94m) a evolut în ultimele două sezoane la FC U Craiova, iar în primul, cel din Liga 2, italianul a marcat nouă goluri în 25 de meciuri.

Compagno a impresionat și în Liga 1, competiție în care a marcat de 12 ori în 28 de meciuri, în sezonul trecut. În actuala stagiune, fotbalistul născut la Palermo are deja cinci goluri în șase apariții: câte unul contra lui CFR Cluj, FCSB, Universitatea Craiova și două împotriva lui FC Argeș.

Andrea Compagno și-a început cariera în țara natală, unde a jucat pentru Catania, Due Torri, Pinerelo, Torino U19, Borgosesia sau Norense.

În perioada 2018-2020, înainte de transferul la FC U Craiova, Compagno a jucat în San Marino, la Tre Fiori FC, unde a avut o medie de aproape un gol pe meci: 37 de reușite în 41 de apariții.