Adrian Mititelu și Mihai Stoica, dialog în direct despre transferul lui Juan Bauza la FCSB: "Putea vreodată Becali să facă asta?"

Recent, Mititelu a spus că are o ofertă generoasă de la FCSB pentru Bauza, mai mare decât cea pentru Andrea Compagno (1,5 milioane de euro), însă nu este dispus să îl cedeze pe mijlocașul argentinian la rivala din campionat. Gigi Becali a replicat rapid, spunând că nu se pune problema să ofere o sumă atât de mare pentru Bauza, maximul pe care ar fi dispus să îl ofere fiind 700.000 de euro.

Adrian Mititelu: "Înțelegeți, oameni buni, că Bauza nu e de vânzare pentru România!"

Într-o emisiune la Orange Sport, cu Mititelu prin telefon și Mihai Stoica în studio, cei doi au ajuns la concluzia că niciuna dintre părți nu și-ar dori transferul lui Bauza la FCSB. Patronul lui FC U Craiova vrea o sumă mult prea mare pentru căpitanul său, în timp ce managerul general al bucureștenilor susține că echipa sa are deja numeroase variante în atac.

Concluzia lui Mititelu este că va aștepta o ofertă importantă din străinătate pentru Juan Bauza, un transfer al argentinianului în Liga 1 fiind exclus din punctul său vedere.

Dialogul dintre Adrian Mititelu și Mihai Stoica

Adrian Mititelu: "Am discutat prin altcineva, printr-un prieten comun. Poate am înțeles eu greșit. Oricum, chiar dacă n-am înțeles eu bine și n-a fost suma pe care am înțeles-o eu, nu-l dădeam. El (Mihai Stoica) nu vrea jucătorul pentru că am înțeles că nu-i place. Eu îl consider foarte bun și nu îl dau. Oricum, îl dau afară"

Mihai Stoica: "Adrian, dimpotrivă! Eu am spus că e un jucător foarte bun, dar e un jucător special și noi ar trebui să schimbăm pentru el modulul tactic, din 4-3-3, în 4-2-3-1. Noi avem oricum mulți jucători de atac, iar eu am o mare problemă"

Adrian Mititelu: "Eu m-am ambiționat să schimbăm sistemul ca să-l băgăm pe Bauza în stânga"

Mihai Stoica: "Da, eu cred asta, Adrian, dar noi avem în stânga Octavian Popescu și Florinel Coman. Nu știm cum să facem ca să joace amândoi"

Mihai Stoica: "Ok, foarte bine"

Adrian Mititelu: "Eu am spus într-o conjunctură în care eu cred că am spus adevărul. Acum de ce să mă contrazic? E cuvântul meu contra cuvântului domnului Becali. Dar putea vreodată să-mi ofere mie Becali 700.000 pe Bauza când el știa că eu îl prețuiesc mult mai mult decât pe Compagno? Adică îl consider mult mai scump decât Compagno. Hai să fim serioși! 2 milioane de euro? Vai de capul meu! Nici măcar n-aș fi deschis subiectul. Eu știu ce valoare are Bauza și n-am nevoie să mi-o consolidați dumneavoastră (n.r - moderatorul emisiunii) sau altcineva. Poate sunt naiv, dar pentru mine Bauza are o valoare foarte mare".

19 meciuri, un gol și cinci pase decisive a strâns Bauza la FC U Craiova în acest sezon

700.000 de euro este cota de piață a sud-americanului, conform Transfermarkt