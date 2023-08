După șase etape disputate în primul eșalon al Superligii României, oltenii se situează în a doua jumătate a clasamentului cu șase puncte. În consecință, FCU Craiova a înregistrat până acum două victorii, 0 rezultate de egalitate și patru înfrângeri.

Adrian Mititelu schimbă numele echipei: „Să nu mai creăm probleme”

Recent, FCU Craiova a pierdut procesul cu Universitatea Craiova cu privire la palmaresul „Științei”. Iar de atunci, oltenii au avut numai probleme: galeria a lăsat echipa, iar clubul lui Adrian Mititelu va fi nevoit să-și schimbe identitatea.

Finanțatorul dezvăluise în trecut că se gândeșe ca numele grupării să fie „Oltenia Craiova”, însă acum Mititelu a precizat că echipa se va numi FC U 1948 Fotbal Club Craiova.

„Nu mai avem galerie. Suntem o echipă mai puțin importantă din acest punct de vedere. Nu mai avem fani care să susțină echipa din peluză. Numele este în curs de schimbare, știți care este numele? FC U 1948 Fotbal Club Craiova SA. Au fost discuții, au fost idei…

Și acum m-am grăbit puțin cu schimbarea numelui. Noi eram cunoscuți drept FC U, dar în acte eram U Craiova 48.

Dar, toată lumea ne spunea FC U Craiova 48, nu? Deci, practic eu am rectificat și am făcut numele sub care suntem cel mai mult cunoscuți. Să nu mai creăm probleme. Cei de la CSU s-au luat după noi și se numesc oficial Craiova 48 Club Sportiv S.A”, a spus Mititelu, potrivit ProSport.

Marius Șumudică a transmis în ce condiții semnează cu FC U Craiova! Anunțul lui Adrian Mititelu

Marius Șumudică, liber de contract de la finalul sezonului trecut, s-ar afla în discuții cu mai multe cluburi din Liga 1 pentru revenirea în antrenorat.

După ce s-a despărțit rapid de Nicolae Dică, FC U Craiova, prin vocea patronului Adrian Mititelu, a anunțat public că ar fi interesată de instalarea lui Marius Șumudică, însă șansele de reușită par foarte mici.

"Da, cine vine la Craiova trebuie să accepte staff-ul nostru. Asta nu înseamnă că nu sunt dispus să fac o excepție, dar trebuie să fie motive foarte întemeiate să iau această decizie.

E greu cu Șumudică. Are condiții foarte grele pentru noi și cred că sunt imposibile. Nu e vorba de întărirea lotului pentru că nu e treaba antrenorului întărirea lotului. Orice lot are nevoi de îmbunătățiri. Și eu caut un fundaș central pe care încă nu l-am găsit. Sper totuși să recunosc cât de curând. Pentru obiectivul propus, primele șase, avem un lot destul de bun.

Șumudică a vorbit cu fiul meu, dar asta nu a fost o condiție. El, din contră, a apreciat lotul nostru. Vineri e un meci greu, Rapid e un adversar redutabil. Ieri chiar mi-au speriat de cât de bine au jucat. Pe cuvânt de onoare, vă spun sincer!

Nu știu când voi numi antrenor. La ora asta e o stare de indecizie totală. Nu mai știu ce să fac și cum să fac. N-am nici inspirație. Oricum, cu Șumudică sunt lucrurile foarte greu de realizat. Condițiile pe care le-a trimis fiul meu acum sunt practic imposibile. Nu e frumos să detaliez, dar atât vă spun, că sunt imposibile. Probabil doar o echipă sau două din România și-a permite", a spus Adrian Mititelu, la Prosport Live.