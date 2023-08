Scoțienii anunță unde se poate transfera Ianis Hagi

Revenit după o accidentare gravă pe teren, Ianis Hagi continuă să joace foarte puțin la Rangers, motiv pentru care mijlocașul român și-a manifestat public nemulțumirea. Antrenorul Michael Beale a transmis că trebuie găsită varianta cea mai bună pentru playmaker și nu a exclus un transfer în această vară.

Șase posibile destinații pentru Ianis Hagi

După ce Ianis Hagi a fost exclus din lotul lui Rangers pentru duelul cu PSV Eindhoven, din play-off-ul Champions League, publicația Football Scotland scrie despre șase posibile destinații pentru internaționalul român: Celta Vigo (Spania), Galatasaray (Turcia), Al Ettifaq (Arabia Saudită), Lecce (Italia), Lazio (Italia) și Genk (Belgia).

Iată ce scriu scoțienii despre fiecare dintre cele șase variante:

"Celta Vigo. Probabil clubul despre care s-a scris cel mai mult că îl dorește pe Ianis în această vară. Tatăl său a jucat în Spania, la Barcelona și Real Madrid, iar el a recunocut că și-ar dori să-l vadă pe fiul său în La Liga.

Galatasaray. Giganții din Turcia ar fi făcut o ofertă pentru Hagi în trecut. Dacă interesul lor s-ar reaprinde, ar putea fi o variantă care să ajungă la inima lui Ianis, având în vedere că legendarul său tată a fost erou acolo.

Al Ettifaq. Steven Gerrard este un fan al lui Hagi, el fiind cel care l-a transferat la Rangers în 2020. Gerrard a adus deja acolo jucători pe care îi cunoaște, precum Moussa Deembele, Jack Hendry sau Jordan Henderson, iar banii din Arabia Saudită ar putea fi tentanți pentru român.

Lecce. Clubul din Serie A a mai fost interesat de Ianis Hagi, însă nu a făcut o ofertă. Asta nu înseamnă că nu poate apărea acum. Lecce l-a mai transferat în această vară, tot din Scoția, pe Ylber Ramadani, de la Aberdeen.

Lazio. Un alt club despre care s-a scris în trecut că îl dorește pe Ianis Hagi. La un moment dat, ar fi fost gata să plătească 12 milioane de lire sterline, după startul impresionant al românului de la Glasgow. Având în vedere că nu mai e la același nivel, Ianis e mult mai ieftin acum, iar Lazio ar putea fi tentată acum.

Genk. E fostul clubul al lui Ianis, care probabil nu și-ar fi imaginat că poate reveni acolo după trei ani pe Ibrox. Totuși, având în vedere că e la o răscruce în carieră, ar putea fi nevoit să facă un pas în spate pentru a putea face ulterior doi în față", a scris sursa citată.

Michael Beale: "Ianis Hagi nu e la un nivel optim. El și agentul au căutat diferite soluții"

La conferința de presă premergătoare duelului cu PSV, antrenorul lui Rangers a comentat situația lui Ianis Hagi. Michael Beale a recapitulat situația prin care a trecut mijlocașul român, a explicat de ce nu i-a oferit mai multe minute până acum și a recunoscut că există și varianta ca Hagi să plece în această vară.

"Nu este nicio problemă cu Ianis. Așa cum și el a spus, e foarte fericit când joacă fotbal, ceea ce i-a lipsit un an (n.r - din cauza accidentări).

El vrea să joace titular meci de meci. Vom vedea care va fi situația lui până la finalul ferestrei de transferuri. Consider că a jucat bine când a intrat în ultimul meci.

Lui i-a lipsit fotbalul timp de un an. L-am readus în echipă sezonul trecut, însă era clar că nu era pregătit. De-a lungul verii a muncit foarte mult pentru a fi din nou pregătit. Nu aș spune că acum este într-o condiție fizică optimă. I-am spus și lui asta, am avut niște discuții oneste. E un jucător cu care am o relație personală puternică.

Dorința lui e să fie titular în fiecare meci, însă nimeni nu are această garanție aici, la Rangers. El luptă pentru acest rol cu Todd Cantwell și Sam Lammers, iar Tom Lawrence revine și el.

Trebuie să vedem de ce are nevoie după ce a lipsit un an din cauza accidentării de la ligamentele încrucișate. În culise s-au întâmplat multe lucruri - Ianis și agentul lui au căutat diferite soluții", a spus Michael Beale.