Adrian Mititelu jr., mesaj pentru Giovanni Costantino după înfrângerea cu CFR Cluj! Pe cine cere afară din echipă 

Oltenii nu au avut nicio șansă în fața lui CFR Cluj, într-un meci în care portarul lui FC U Craiova a gafat din nou decisiv. Ionuț Gurău a ieșit greșit pe o centrare, respingând în mod eronat balonul, care a ajuns la El Kaddouri, cel care nu l-a iertat.

Adrian Mititelu jr. îl cere OUT din poartă pe Gurău

La finalul meciului, Adrian Mititelu jr., fiul finanțatorului de la FC U Craiova, a avut un mesaj pe care l-a transmis pe contul de Facebook pe care ulterior și l-a șters. Fiul patronului i-a transmis indirect lui Giovanni Costantino că are pe banca de rezerve alte două opțiuni în afară de Gurău.

„Să își aducă aminte cineva că în lot mai sunt și Mogoșanu și Popa!”, a scris Adrian Mititelu Jr. pe contul de Facebook, conform gsp.

Adrian Mititelu: "Am fost în vestiar. Am avut o discuție închisă în legătură cu cauzele acestui meci dezastruos"

"O seară tristă, un meci foarte slab. I-am simțit bine săptămâna asta la antrenament. Din păcate, azi au fost de nerecunoscut, au prins o zi foarte slabă. Mutu ne-a așteptat foarte bine, a știut să ne închidă, ne-a făcut viața grea.

Din păcate, lipsa lui Bauza s-a văzut. A fost ghinionul de la ultimul antrenament, când a primit o lovitură în gambă. A făcut un RMN, totul e în regulă, dar nu am vrut să riscăm. Bahassa nu este într-o formă foarte bună ca să ne dea acel ajutor de la multe meciuri. Probabil e cu gândul la plecare. Nici contractul nu vrea să-l semneze pentru campionatul viitor, nici nu ne mai ajută pe teren. Așa se întâmplă cu unii dintre jucători, care profită de această prevedere regulamentară și fac ce e mai bine pentru interesul personal.

Puțin probabil să intrăm în play-off, nu cred. Orice e posibil, dar puțin probabil. Noi trebuie să strângem rândurile, să depășim momentul. Când îți merge rău, toată lumea îți vede sfârșitul, dar eu sunt convins că vom avea o vară frumoasă și vom menține măcar o mențiune. Vrem să ne batem pentru câștigarea play-out-ului, dar va fi greu pentru că și acolo vor rămâne cel puțin 2-3 echipe foarte bune. Poate reușim să ne lum revanșa contra lui CFR Cluj în Cupa României, dacă trecem de FC Voluntari. Obiectivul e în Cupa României cât mai mult. Trebuie să trecem de Voluntari. Dacă jucătorii de bază sunt apți și prindem o zi bună, putem să batem pe oricine.

Am fost în vestiar. Am avut o discuție închisă în legătură cu cauzele acestui meci dezastruos. Am ascultat opiniile antrenorului și jucătorilor. Și ei sunt conștienți că au prins o zi foarte slabă, nu își explică de ce. Unii spun că au fost obosiți din minutul 10, alții spun că nu au putut să dea randament, nu știu de ce. CFR a fost foarte proaspătă azi, Mutu a știut să ne contracareze. Ce vreau să știe suporterii e că nu este niciun capăt de țară. Cu siguranță vom prinde anul viitor play-off-ul și vom fi și mai buni", a spus Adrian Mititelu.

FC U Craiova ocupă locul 12 după 26 de etape, cu 30 de puncte, la cinci lungimi în spatele ultimi poziții care duce în play-off.