FCU Craiova și Universitatea Craiova s-au întâlnit în runda a 4-a din Superligă, în fața a 23.000 de spectatori, pe stadionul „Ion Oblemenco”.

Duelul a fost câștigat de elevii lui Laszlo Balint (43 ani), 2-1, la capătul unui meci în care toate cele 3 goluri au fost marcate din lovituri de la 11 metri. Andrei Ivan (25 ani) și Sergiu Hanca (30 ani) au punctat pentru Universitatea Craiova, în timp ce Andrea Compagno (26 ani) a înscris pentru FCU Craiova.

Gazdele au contestat al doilea penalty dictat de Istvan Kovacs (37 ani). Arbitrul din Carei a considerat că Bahassa (30 ani) a comis henț la lovitura liberă executată de Hanca și a arătat punctul cu var, cu toate că mai multe reluări au arătat că mingea l-a atins în cap. Iar la finalul partidei, Adrian Mititelu (54 ani) a aruncat o informație halucinantă în social media, pe care a confirmat-o la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena, cum că Istvan Kovacs a fost informat de către Cătălin Popa (40 ani) că nu ar fi fost henț.

Adrian Mititelu: „A fost arbitru bun pentru Rotaru, nu pentru mine!”

„Am schimbat macazul deoarece din tribună am vazăut ceva, pe final m-am uitat la televiziunea lui Teszari (n.r. Digi Sport), am văzut acolo câteva reluări. După ce am primit informația, care este 100%, nu este o bârfă. Cei din VAR i-au zis să nu se grăbească, pentru că nu e mână. El nu a vrut să audă, acest băiat care e mare arbitru al Europei. Ce conta că a distrus munca unei echipe, pentru el a contat să nu întoarcă de două ori faza la VAR. Dacă nici de VAR nu asculți... . Când spune VAR-ul că nu e penalty și tu nu ții cont, e ceva incredibil.

Dacă vedea faza, probabil trebuia să anuleze decizia de a acorda penalty și marele arbitru, care acum merge în Qatar, și el este mai lăudat arbitru din România... . A făcut și meciuri bune, dar părerea mea este că i s-a urcat la cap. Vă spun sigur, nu e o bazaconie, e o informație clară. A făcut-o pentru că i s-a urcat la cap, am văzut și cum merge pe stadion și cum se comportă. Are un comportament care s-a desprins de români, după ce a avut ascensiunea asta și a fost delegat la meciuri mari.

A fost arbitru bun pentru Rotaru, nu pentru mine. Toată în viață mi se întâmplă numai mie. De când joc cu acest club toate greșelile sunt împotriva mea. Pentru noi, aceste decizii incorecte contează, noi aveam nevoie de cel puțin un egal aseară, pentru moralul nostru”, a declarat Adrian Mititelu la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena.

