După ce l-a vândut pe Andrea Compagno la FCSB în această vară, pentru 1,5 milioane de euro, Mititelu spunea că a fost nevoit să renunțe la atacantul italian din motive financiare.

Adrian Mititelu a dezvăluit singura modalitate prin care Juan Bauza poate ajunge la FCSB

În cazul lui Juan Bauza, jucător pe care îl evaluează la o sumă mult mai mare, patronul oltenilor declară acum că șansele ca mijlocașul argentinian să ajungă la FCSB sunt de 1%.

De asemenea, Adrian Mititelu spune că doar problemele financiare l-ar putea determina în viitor să îl vândă pe Juan Bauza la rivala din campionat.

"Eu am o relație bună cu FCSB. Pentru mine, FCSB e Steaua, cel mai puternic club de fotbal din România. Are cel mai important om de fotbal. Sunt chestii pe care le respect și recunosc. Orice tranzacție e posibilă cu FCSB de acum înainte sau cu alt club care are resurse să cumpere jucători, dar șansele ca Bauza să ajungă acolo sunt 1%. El are niște calități native ieșite din comun. El face subiectul unor întrebări din partea altor cluburi care pot oferi sume de bani mai mari decât FCSB.

Eu nu-mi permit să-l dau pe Bauza la FCSB din punct de vedere al imaginii mele. Pe Bauza nu pot să-l dau acolo, e prea bun. Da, îi supăr prea tare pe suporteri, trec pe o linie roșie și nu e bine. A, dacă eram într-o anarhie financiară și nu mai aveam... criza a venit de un an de zile, credeți-mă!", a spus Adrian Mititelu, la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Pro Arena.

Juan Bauza, clauză de reziliere în valoare de 8 milioane de euro

Recent, FC U Craiova i-a prelungit contractul lui Juan Bauza până în 2025 și i-a stabilit o clauză de reziliere uriașă, în valoare de 8 milioane de euro.

Juan Bauza (26 de ani) joacă la FCU Craiova din iulie 2021. Inițial, argentinianul a fost împrumutat pentru 50.000 de euro de la Csikszereda, iar ulterior a fost transferat definitiv în schimbul sumei de 150.000 de euro.

În primul său sezon la FCU Craiova, Bauza a jucat în 25 de meciuri, a marcat cinci goluri și a oferit cinci pase decisive. În actuala stagiune, argentinianul a reușit două assist-uri în cinci meciuri.