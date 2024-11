La finalul meciului, Adrian Mihalcea, antrenorul Unirii Slobozia, a criticat dur atitudinea unor jucători și a tras un semnal de alarmă cu privire la situația echipei sale.



Printre altele, Mihalcea a subliniat și problemele de lot cu care se confruntă Unirea Slobozia.



"Sunt momente grele, momente care dor. Să iei gol la ultima fază în urma unui meci cu atât de multe ocazii din partea noastră. Am intrat la pauză cu un avantaj și nu am gestionat situația. Mulți nu și-ar dori.



Asta e situația. Ne arătăm limitele și o facem de ceva etape. Trebuie să facem schimbări neforțate, iar banca noastră e extrem de șubredă. Jucătorii care au intrat azi nu m-au ajutat cu nimic. E greu să menții o linie și să te bați meci de meci doar cu câțiva jucători.



Am înțeles că a fost dus la spital (Laurențiu Vlăsceanu, n.r)., are o plagă deschisă, ceva la 4-5 centimetri. Sper să nu fie ceva mai serios. Am impresia că o să îi facă și un CT. Ideea este că acești băieți care au rămas pe teren ar fi trebuit să lupte mai mult. Astăzi nu am reușit să menținem jocul din prima repriză.

Mihalcea, supărat pe fotbaliștii săi



Ce pot să mai fac? La un moment dat treaba noastră de antrenori se termină. Când tu nu poți să dai o pasă, când nu poți să faci o preluare, când nu te respecți pe tine ca fotbalist e greu unui antrenor să facă ceva.



Când ai 2-3 astfel de jucători în echipă vedeți ce se întâmplă. Calitatea jucătorilor de la Hermannstadt e net superioară. Am avut atitudine, dar nu poți să o duci în 8 jucători. Nu toți din prima repriză au demonstrat.



Pot să spun că arătăm ca o echipă bunicică de Liga 2 și ne afundăm în subsolul clasamentului, ne șubrezim de la meci la meci și nu o să reușim foarte curând să ieșin din această situație pentru că îi cunosc.



Se poate vorbi de o lipsă de valoare și de jucători. Nu avem bancă deloc. Asta știm. Am mai avut serii de 3-4 înfrângeri, dar am ieșit. Vom vedea. E greu. Doar jucătorii care au experiență și tărie de caracter pot să iasă. Nu știu câți dintre ai noștrii pot trece peste asta”, a spus Adrian Mihalcea la finalul meciului.



Unirea Slobozia a suferit a treia înfrângere consecutivă. Pentru FC Hermannstadt aceasta este a doua victorie la rând în Superligă.