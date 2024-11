FCSB traversează o perioadă extraordinară pe acest final de an. Și ceea ce e cu atât mai important e că echipa reușește să aibă un nivel constant bun, atât în campionat, cât și în Liga Europa. E o raritate pentru fotbalul românesc un asemenea parcurs, pentru că, de obicei, formațiile de la noi încep să aibă sincope mari, atunci când sunt nevoite să ducă lupta pe mai multe fronturi.

FCSB însă tocmai a ajuns la a 5-a victorie în ultimele opt runde și a urcat pe locul 3 în clasament, cu 27 de puncte. Așadar, campioana a profitat din plin de pasul greșit făcut de liderul Universitatea Cluj, care a pierdut cu Hermannstadt și a rămas cu 30 de puncte.

După victoria cu Unirea Slobozia, scor 3-0, Elias Charalambous s-a arătat foarte mulțumit de prestația echipei și l-a evidențiat pe atacantul Daniel Bîrligea.

„Cred că am controlat meciul. Sunt mândru de jucători. Sunt doar 3 puncte, continuăm lupta. Suntem mai aproape de primul loc. De mâine, ne concentrăm pe Olympiakos. E foarte important că am marcat, că n-am primit gol. E doar o victoie. Avem un meci greu, joi. E foarte important pentru noi partida cu Olympiakos. Când câștigi, îți crește încrederea. Vrem să ne apropiem de primul loc. Obiectivul nostru și în acest an e să câștigăm titlul. Bîrligea, de când a ajuns aici, își face treaba excelent și sperăm să aibă evoluții bune, în continuare“, a spus antrenorul campioanei.