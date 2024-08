Cele două formații și-au dat întâlnire duminică seară, de la ora 22:00, în cadrul etapei #5 al Superligii României. Partida s-a disputat pe stadionul "Dr. Constantin Rădulescu" din Cluj.

Louis Munteanu vrea la națională! Promisiunea făcută de "eroul" din Gruia

Scorul a fost deschis de Louis Munteanu în minutul 38 și a fost închis tot de el, în minutul 63. Ambele execuții au fost de cea mai mare frumusețe. Pentru ardeleni a marcat și Păun în minutul 52.

La finalul celor 90 de minute, "eroul" din Gruia a venit la microfon și nu s-a ferit de declarații. Atacantul român s-a declarat mulțumit de analiza pre-meci făcută împreună cu antrenorul Dan Petrescu și este bucuros că a început cu dreptul revenirea în Superligă.

Mai mult, Munteanu dorește foarte mult să fie convocat de Mircea Lucescu la națională și promite să dea tot ce are mai bun pentru ca acest lucru să se întâmple.

„A fost un meci foarte greu. Zic eu că am făcut o analiză bună împreună cu Mister (n.r - Dan Petrescu), care a reușit să ne facă să fim concentrați. S-a văzut pe teren că ne-am dorit cele 3 puncte; aveam nevoie de ele. A fost un meci foarte important, aveam nevoie de o victorie.

Mă bucur că am marcat primele goluri pentru CFR, dar importanța era victoria. Cum am mai spus, vreau să fiu mai bun decât anul trecut. Am început bine și sper să continui în același fel.

Chiar foarte bine. Băieții m-au primit bine, și stafful, patronul, nu mai zic, toată lumea. Mă simt bine aici și s-a văzut în seara asta că am dat totul pentru echipă.

Vreau să fiu acolo din nou (n.r - naționala) și sper să ajung în curând cu evoluțiile mele", a declarat Louis Munteanu, la flash-interviu.

