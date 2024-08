CFR Cluj – Unirea Slobozia, 22:00, LIVE TEXT pe Sport.ro. Trupa lui Dan Petrescu vrea să își facă loc în vârful clasamentului

Angrenată și în cupele europene, formația pregătită de Dan Petrescu a avut un start modest în noul sezon din Superliga României și ocupă locul 14 în ierarhie, cu patru puncte.

CFR Cluj - Unirea Slobozia, 22:00, LIVE TEXT pe Sport.ro

CFR Cluj a bifat o singură victorie în această stagiune, cu Dinamo (scor 3-2). În rest, ardelenii au înregistrat o remiză cu Rapid, scor 2-2, și două înfrângeri, cu Universitatea Craiova (0-2) și U Cluj (2-3).

De cealaltă parte, Unirea Slobozia a început destul de bine, cu o victorie, două remize și o singură înfrângere. Formația pregătită de Adrian Mihalcea este pe locul șapte în clasament, cu cinci puncte acumulate.

Înaintea meciului din Gruia, Unirea Slobozia vine după o înfrângere. Formația lui Mihalcea a pierdut în etapa a patra în fața celor de la UTA Arad. În ceea ce îi privește pe ardeleni, trupa lui Dan Petrescu a pierdut în ultima etapă în fața celor de la U Cluj, însă și-au mai refăcut moralul după victoria înregistrată în turul trei preliminar al Conference League în fața celor de la Maccabi Petach Tikva.

Dan Petrescu se teme de meciul cu Unirea Slobozia

”Nu ne permitem să jucăm cu primul 11. Riscăm să pierdem 3-4 jucători. Am făcut un lot mare... E un risc, mi-l asum. Vor fi 10 jucători noi.

Am pierdut ultimele meciuri și sunt foarte dezamăgit. Nu meritam să pierdem, am avut ocazii. E presiune mare pe noi. Am urmărit-o pe Unirea Slobozia și am rămas impresionat. O să spuneți că exagerez iar, dar sunt impresionat de cât de repede a format o echipă. Are 11 jucători noi, iar 9 sunt titulari. Dar când ai timp...

Unirea Slobozia are viteză în atac și stă foarte bine la fazele fixe, acolo unde noi nu mai suntem unde am fost. Iar în atac, Unirea e foarte periculoasă. A bătut Farul și a dominat-o pe Hermannstadt.

Noi călătorim mult, unii jucători rămân aici... Din păcate, ne-am trezit târziu și am făcut două echipe. Iar asta se vede în rezultate. Le-am zis jucătorilor că duminică și joi avem două finale. Sunt conștient că aceste meciuri ne pot decide viitorul. Ne-am trezit târziu și nu am putut să amânăm acest meci. Ar fi fost ideal, pentru că aveam mai mult timp. Maccabi are o săptămână să pregătească partida. Și sunt foarte îngrijorat”, a spus Dan Petrescu la conferința de presă.