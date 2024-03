Cele două echipe și-au dat întâlnire în etapa #2 din play-off-ul Superligii României vineri seară, pe stadionul din Sfântu Gheorghe. La capătul celor 90 de minute, Sepsi OSK și CFR Cluj au împărțit punctele.

Adi Mutu rupe tăcerea despre lupta la titlu + singura nemulțumire după Sepsi OSK - CFR Cluj

Adi Mutu a precizat la flash-interviu că nu s-a gândit niciodată la câștigarea campionatului de când a fost numit în funcția de principal la CFR Cluj. De asemenea, a vorbit și despre jocul de la Sfântu Gheorghe și a ținut să evidențieze că singurul lucru pe care l-ar putea reproșa elevilor săi are legătura cu faptul că nu au reușit să împingă mingea în poartă.

”A fost un meci bun din partea noastră. Nu reușim să adunăm fructele după niște evoluții bune. Băieții au jucat bine, au produs fotbal. Din păcate nu am reușit să o băgăm în poartă.

Supărarea e pe faptul că nu reușim să adunăm fructele după evoluțiile bune. E păcat, că echipa joacă fotbal. Dar, asta e. Tabela vorbește până la urmă. Noi trebuie să mergem înainte.

Trebuie să fim mai răi în fața porții să dăm gol. Păcat de băieți, pentru jocul pe care-l prestează. Nu am ce să le spun băieților după un astfel de joc. Poate doar să fie mai atenți în fața porții. Până la urmă, dacă nu se modifică nimic pe tabelă rămânem doar cu o evoluție bună.

Eu nu am spus niciodată nimic despre titlu. Este un an de reconstrucție. Știu ce obiective am. Știu la ce club sunt. Ne-am propus să câștigăm fiecare meci până la final. O să intre și mingea în poartă”, a spus Adrian Mutu la flash-interviu.

Sepsi OSK - CFR Cluj 1-1

Marius Ștefănescu a înscris în minutul 9, iar Matija Boben a restabilit egalitatea 12 minute mai târziu. Tabela de marcaj a rămas 1-1, iar Sepsi OSK și CFR Cluj au beneficiat câte un punct în urma duelului.