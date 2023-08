Adevăratul motiv al plecării lui Budescu de la Petrolul: "Asta nu fac cu nimeni!"

După doar trei etape, Budescu a decis să își rezilieze contractul, profitând de o clauză care îi permitea să plece gratis în orice fereastră de transferuri. Decarul a ales o mutare la Farul Constanța, sub comanda lui Gică Hagi, unde a reușit două goluri și un assist în primele două jocuri europene.

Florin Pîrvu, despre despărțirea de Constantin Budescu

De partea cealaltă, și Petrolul merge foarte bine după despărțirea de Budescu. "Lupii" au legat trei victorii consecutive în Liga 1 și au urcat pe locul 3 în campionat.

Florin Pîrvu, antrenorul Petrolului, a explicat despărțirea de Budescu. Tehnicianul a lăsat de înțeles că mijlocașul era nemulțumit de minutele primite la formația ploieșteană, astfel că a decis să plece.

"Băieții vă pot confirma. De când am venit eu la Petrolul, le-am zis că la mine contează grupul. Au înțeles-o majoritatea. Nu am nicio problemă în vestiar în momentul acesta. Nici înainte nu am avut, chiar dacă s-a scris și s-au interpretat anumite gesturi ale lui Budi.

El a plecat în relații foarte ok cu noi, cei din staff și cei din conducere. El și-a dorit să plece pentru că avea o clauză în contract care îi permitea să pleacă.

I-am spus de la început că nu pot garanta niciunui jucător sau că acă va intra nu va fi schimbat. Asta nu fac cu nimeni! Dacă s-a înțeles, foarte bine. Dacă nu, vedeți foarte bine ce se întâmplă", a spus Florin Pîrvu, la Fanatik.

Iosif Rotariu: "Budescu e ca Liță Dumitru sau Fane Petcu"

În minutul 18 al meciului cu Flora Tallinn (2-0), Budescu, încolțit de trei adversari, a înscris cu un șut cu exteriorul din marginea careului de 16 metri. Mingea a lovit bara transversală, apoi a intrat în poartă, fără vreo șansă pentru portarul Grunvald. Iosif Rotariu l-a comparat pe Budescu cu doi dintre fotbaliștii români cu execuții fine.

"Budescu e ca Liță Dumitru sau Fane Petcu, numai ei puteau să lovească așa balonul. Finalizau cu exteriorul, băteau cornere cu exteriorul. Foarte bună a fost ideea lui Gică de a-l aduce pe Budescu, numai el putea să scoată cea mai bună versiune din Budescu", a declarat Iosif Rotariu, pentru Sport.ro.