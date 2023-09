A venit „nota de plată”! Mandorlini a fost sancționat după eliminarea din meciul cu Petrolul: amendă usturătoare și suspendare

Eliminat pentru proteste vehemente, antrenorul italian va trebui să stea în tribune la următoarele două meciuri ale CFR-ulu. Adică va rata confruntările cu Rapid şi FCU Craiova.

Mai mult, Mandorlini va trebui să achite și o amendă în valoare de 5000 de lei.

Comisia de Disciplină din cadrul FRF, întrunită pe 20 septembrie 2023, a luat următoarele decizii după etapa a noua din Superliga:

„Căbuz Cătălin Vasile vs. AFC Chindia Târgoviște - Neexecutare Hotărâre CNSL - Respinge excepția prematurității cererii invocate din oficiu de Comisie ca fiind rămasă fara obiect.

În temeiul art. 85.1.a din RD, se sancționează clubul AFC Chindia Târgoviște cu penalitate sportivă de 7.000 lei și se acordă termen de grație de cinci zile pentru executarea obligației de plată.

Ispas Denis Florentin vs. AS FC Universitatea Cluj - Neexecutare Hotărâre CNSL - Închide procedura.

Benzar Romario Sandu vs. AFC UTA Arad - Neexecutare Hotărâre CNSL - Închide procedura.

Cascini Juan Bautista vs. AFC UTA Arad - Neexecutare Hotărâre CNSL - Termen 27.09.2023.

Keșeru Claudiu Andrei - Neexecutare Hotărâre CNSL - Termen 27.09.2023.

Universitatea Craiova vs. ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe - Eliminare Badelj Juraj (Universitatea Craiova) - În temeiul art. 63.1.e, raportat la art. 63.2.1 din RD, se sancționează jucătorul cu suspendare pentru un meci și penalitate sportivă de 740 lei.

AFC Hermannstadt vs. FC Voluntari - Eliminări Armaș Igor, Matricardi Patricio - În temeiul art. 63.1.g, raportat la art. 63.2.1 din RD, se sancționează jucătorul Matricardi Patricio Martin cu suspendare pentru un meci și penalitate sportivă de 740 lei.

În temeiul art. 63.1.e, raportat la art. 63.2.1 din RD, se sancționează jucătorul Armaș Igor cu suspendare pentru un meci și penalitate sportivă de 740 lei.

FC CFR 1907 Cluj vs. ACS Petrolul 52 - Eliminare:Mandorlini Andrea (FC CFR 1907 Cluj) - În temeiul art. 65.a din RD, se sancționează antrenorul Mandorlini Andrea cu suspendare pentru două meciuri și penalitate sportivă de 5.000 lei.

SC Dinamo 1948 SA vs. FCU 1948 Craiova – Incidente - În temeiul art. 83.18 din RD, raportat la art. 11.4 și 13.1 din ROAF, se sancționează clubul SC Dinamo 1948 SA cu penalitate sportivă de 3.000 lei.

AFC UTA Arad vs. AS FC Universitatea Cluj – Eliminare Cîmpanu George (AS FC Universitatea Cluj) - În temeiul art. 63.1.f, raportat la art. 63.2.2. din RD, se sancționează jucătorul cu suspendare pentru trei meciuri și penalitate sportivă de 8.000 lei.

ACS SC Oțelul Galați vs. FC Rapid 1923 – Eliminare Kait Mattias (FC Rapid 1923), Incidente - În temeiul art. 63.1.g, raportat la art. 63.2.1 din RD, se sancționează jucătorul cu suspendare pentru un meci și penalitate sportivă de 740 lei.

În temeiul art. 82.1 și 3.a și c, raportat la art. 83.2.b din RD, se sancționează clubul Oțelul Galați cu penalitate sportivă de 5.000 lei”.