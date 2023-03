Mircea Bravo s-a implicat activ pentru a determina autoritățile să interzică reclamele la jocurile de noroc la TV și stradal.

Actorul a dezvăluit că la un moment dat i-a fost oferită suma de 100.000 de euro pentru a face o reclamă la o casă de pariuri, însă a refuzat.

„La început, am primit o ofertă de 5.000 de euro, apoi sumele au început să crească, însă am refuzat. Am primit chiar și o propunere în jurul sumei de 100.000 de euro, însă am luat decizia să nu ne implicăm.

Am aflat că e o problemă gravă şi am hotărât alături de întreaga echipă să facem clipul acesta. Am găsit o idee care credem noi surprinde într-un mod interesant cum sunt reclamele la jocurile de noroc, pentru că reclamele devin tot mai interesante. Mecanismul este asemănător cu al unui dealer de droguri”, a explicat actorul pentru Europa Liberă România.

Proiectul privind publicitatea pentru jocurile de noroc, adoptat de Senat

Senatul a adoptat, miercuri, în plen, proiectul care vizează limitarea publicităţii audiovizuale pentru jocurile de noroc şi pentru pariurile sportive.

S-au înregistrat 80 de voturi "pentru" şi două abţineri. Plenul şi-a însuşit raportul de admitere cu amendamente al Comisiilor juridică şi de cultură. Senatorii au votat pentru permiterea reclamelor între orele 23:00 şi 6:00, iar reclamele outdoor nu pot depăşi 30 de metri pătraţi.

Senatorii au votat amendamentele propuse de liberali, precum cel care permite, în intervalul orar 06:00 - 23:00, „inserturile grafice ale mărcii, siglei sau altui simbol prin care se poate identifica titularul mărcii”, însoţite de mesajul „Fii responsabil” şi de interdicţia participării la jocurile de noroc a persoanelor sub 18 ani.

Un alt amendament adoptat prevede că „formele de publicitate exterioară sunt permise dacă dimensiunile materialelor publicitare nu depăşesc, în mod individual, o suprafaţă de 30 de metri pătraţi” şi nu promovează premii în bani sau bunuri materiale.

A fost admis, de asemenea, un amendament propus de senatorul UDMR Turos Lorand, care stipulează „interzicerea oricărei forme de comunicare comercială audiovizuală pentru activităţile de jocuri de noroc, reglementate potrivit art. 10 alin. 1 din OUG nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, prezentate sau recomandate de personalităţi ale vieţii publice, culturale, ştiinţifice, sportive ori de alte persoane care, datorită celebrităţii lor, pot încuraja activităţile de jocuri de noroc şi pariuri sportive”.

Proiectul de act normativ pentru completarea art. 29 din Legea 504/2002 a audiovizualului şi pentru modificarea şi completarea Legii 148/2000 privind publicitatea va fi dezbătut de Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz.

În cadrul dezbaterilor din plen, preşedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, a precizat că prin această reglementare tinerii vor fi protejaţi, menţionând că, dacă există propuneri constructive, ele pot fi adoptate la Camera Deputaţilor, iar lucrurile pot fi puse pe făgaşul normal.

„Sunt de acord cu discursul auzit până acum pe secvenţa următoare - jocurile de noroc reprezintă una dintre cele mai populare modalităţi de petrecere a timpului liber şi una din cele mai toxice pentru adolescenţi. Tinerii noştri sunt afectaţi de genul acesta de divertisment. (...) A crescut piaţa de jocuri ilegale între 23 şi 60%, ca atare, dacă vrem să fim oameni serioşi şi să facem ceva corect şi coerent, adoptăm această lege. (...) Eu cred că tinerii cu această reglementare vor fi protejaţi şi vă rog să înţelegeţi argumentele, vă rog să verificaţi site-urile de specialitate din alte ţări europene şi o să vedeţi maniera serioasă în care colegii din comisiile de raport au elaborat această lege. Suntem deschişi cu toţii la propuneri constructive şi suntem convinşi că dacă acestea vor fi făcute în Camera Deputaţilor lucrurile pot fi puse pe făgaşul normal. Pentru că da, jocurile de noroc sunt o problemă”, a transmis Gorghiu.