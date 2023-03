„Mi-a fost rușine!” Adrian Mititelu a dezvăluit cum a ajuns, de fapt, Andrea Compagno la FCSB

După doar câteva luni în tricoul roș-albastru, Compagno a fost convocat de Mancini în lotul extins al naționalei Italiei, campioana europeană.

Adrian Mititelu a dezvăluit cum s-a făcut transferul italianului la FCSB. Patronul lui FCU a recunoscut că în primă fază ceruse 1.5 milioane pe italian cu gândul că Becali nu va plăti suma, însă când a văzut că latifundiarul din Pipera scoate banii i-a fost rușine să-l mai refuze.

„Astă vară, milionul ăla jumate m-a ajutat foarte mult. M-a prins Gigi într-un moment în care banii ăia m-au ajutat foarte mult. Eu când am cerut 1 milion jumate, am cerut ca să nu-l mai vând, să scap de Gigi, că mă înnebunise. Și când am văzut că-mi dă banii, mi-a fost rușine să-i spun că nu vreau să-l dau.

Dar l-am dat cu inima îndoită. Nu neapărat că regret, dar dacă ar fi să-l am acum în curte să-mi dea un milion jumate, nu l-aș mai da!

Da, sută la sută (n.r. – Gigi Becali dă lovitura cu Andrea Compagno). Garantat va mai da minim 6-7 goluri până la vară, și eu zic că la vara Gigi va avea ofertă de minim 5 milioane de euro”, a spus Adrian Mititelu, potrivit Prosport.

Compagno, convocat în premieră la naționala Italiei

Andrea Compagno a fost convocat în lotul lărgit al naţionalei Italiei pentru partidele pe care trupa lui Mancini le va disputa cu Anglia (23 martie) şi Malta (26 martie) în preliminariile EURO 2024.

Atacantul italian a evoluat în 17 de meciuri pentru FCSB în acest sezon de Superliga, reușind să marcheze 16 goluri.

Compagno, cel mai bun marcator din campionatul României, cu 16 reușite, la egalitate cu Marko Dugandzic, atacantul Rapidului. Denis Alibec ocupă locul trei, cu 11 goluri.