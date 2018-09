A plecat in sfarsit de la FCSB! Si-a reziliat contractul dupa ani de chin! Anuntul OFICIAL

Gigi Becali a incercat de ani buni sa scape de el.

Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport! Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 16 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX!

Rares Enceanu si-a reziliat in sfarsit contractul cu FCSB, in urma unei decizii date de Comisia de recurs din cadrul FRF.

Enceanu a ajuns la FCSB in 2015 de la FC Brasov, insa nu a reusit sa se impuna in echipa, indiferent de numele antrenorului. Enceanu a fost imprumutat la Voluntari si Brasov, iar ultima perioada a petrecut-o la FCSB 2.

De azi e jucator liber de contract, dupa ce in iunie a refuzat desfacerea contractului. Becali a incercat sa se foloseasca de un articol de regulament care spune ca un contract poaet fi desfacut daca jucatorul nu apare in mai putin de 10% din meciurile oficiale. Presedintele AFAN a spus atunci ca acea regula e valabila doar jucatorilor, insa aceasta nu a fost folosita niciodata in Romania.