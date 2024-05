Flavian Arămitu este medic la FCSB de aproape zece ani, perioadă în care a trecut prin diferite momente dificile, în care a avut de gestionat accidentări grave ale jucătorilor, precum cea a lui Raul Rusescu.

În partida dintre ASA Târgu Mureș și Steaua (n.r. - FCSB), în minutul 24, Gabi Mureșan i-a dat un gol în față lui Raul Rusescu, lăsându-l lat pe gazon. Atacantul s-a ales cu un ochi umflat și a fost schimbat fără ca măcar să atingă mingea, la doar câteva minute după ce fusese introdus pe teren.

Flavian Arămitu a vorbit despre accidentarea lui Raul Rusescu

Medicul de la FCSB a povestit despre gravitatea accidentării suferită de jucător, mărturisind că a fost la un pas să rămână fără un ochi.

"Rusescu a fost aproape să-și piardă ochiul după evenimentul de la Târgu-Mureș. A fost la câțiva mm să-și piardă vederea, a fost o chestie foarte serioasă. A fost operat de un specialist, iar eu am fost în sală ca un doctor participant. Am primit operația și am văzut-o", a povestit Flavian Arămitu, la Arena Sport.ro.



Flavian Arămitu, invitatul lui Cătălin Oprișan la Arena Sport.ro (9 mai 2024) pe www.sport.ro