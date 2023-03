Strizu și-a dat demisia de la FCSB, astfel că Gigi Becali este nevoit să găsească un tehnician care să dețină licența PRO.

Printre numele apărute în spațiul public a fost și cel al lui Bogdan Lobonț, dar fostul portar al naționalei României a negat această variantă și spune că nu a fost căutat de reprezentanții vicecampioanei.

„Nu a existat absolut nimic, nu știu de unde a apărut chestia cu FCSB, dar nu a existat absolut nimic. Probabil că au făcut legătura în baza a ceea ce am spus eu la o emisiune anul trecut în toamnă, că sunt dispus să lucrez cu oricine vrea să facă performanță.

Și ținând cont situația care e acum la FCSB, au legat-o de chestia asta. Și atunci după intervenția din acel moment au apărut știri cu Lobonț la FCSB. Cine vrea să lucreze cu mine, poate să mă găseacă 24 din 24, șapte zile din șapte”, a spus Bogdan Lobonț, în exclusivitate pentru PRO TV.

VIDEO - Bogdan Lobonț, despre FCSB

Gigi Becali: ”De ce să pun antrenor? Cine mă obligă?”

Întrebat despre viitorul antrenor de la FCSB, Gigi Becali s-a lansat într-un nou atac la Burchel, șeful Școlii de Fotbal din România, și la Răzvan Burleanu, președintele FRF.

„De ce să pun antrenor? Cine mă obligă pe mine să pun? Nu am bani să angajez antrenor, să dea Burleanu bani, vreau să aduc antrenor englez, 100.000 de euro pe lună, să îmi dea Burchel. Sunt tâmpeniile lor, inventează ei, zice regulamentul să am antrenor, dar am antrenor. O să fie un antrenor cu licență, când o să am bani și când o să fie antrenor să răspundă cerințelor FCSB, alea în care e Becali stăpânul și gata”, a spus Gigi Becali.