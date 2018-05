"7 mai intr-adevar o zi trista!" Duckadam loveste din nou! Mesaj pentru Talpan si CSA Steaua!

Din sarbatoare, ziua de 7 mai a devenit un cosmar pentru Duckadam.

Legenda Stelei nu a sarbatorit 32 de ani de la castigarea Cupei Campionilor. Eroul de la Sevilla a postat un mesaj tulburator din cauza procesului dintre clubul la care lucreaza si Armata. "Suntem dezbinati de un frustrat", a fost mesajul lui Duckadam.



Acum, fostul portar revine cu un nou mesaj, mai ales ca FCSB a pierdut aseara avantajul din clasament in fata lui CFR dupa 0-1 cu Iasi. "7 mai, intr-adevar o zi trista", scrie Duckadam.

"Vreau sa multumesc tuturor pentru aprecieri, dar si celor care m-au criticat. Totodata, vreau sa le transmit celor cuprinsi de ura sau invidie la adresa d-lui Becali, ca aceasta echipa, FCSB, este STEAUA.

FCSB nu a activat niciodata in liga a IV-a sau divizia B si C. Aceasta echipa s-a batut in fiecare an la Campionat si in Cupele europene. Ma intreb, oare la ce echipa au jucat Mirel Radoi, Dica, Ilie Dumitrescu si ceilalti; pe cine a antrenat Piturca, Lacatus, Stoichita sau Olaroiu?

Poate sa castige Talpan sute de procese, caci FIFA, UEFA si milioanele de suporteri, vor recunoaste o singura echipa, Steaua Bucuresti. Ca pe viitor se va numi FCSB sau altfel, Steaua Bucuresti a fost si va ramane una singura.

P.S. Dupa rezultatul de aseara, s-a dovedit ca, 7 mai 2018, a fost intr-adevar o zi trista", a scris Duckadam pe Facebook.