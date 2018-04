42 de etape de suspendare dupa ce au luat arbitrul la OMOR! "Si-a pierdut cunostinta, l-au bagat in spital!" Scene IREALE pe un stadion din Romania

S-au napustit peste arbitru dupa golul 3 primit de echipa lor!

Scene socante la meciul dintre CS Gura Humorului si Somuz Falticeni din liga a 4-a Suceava! Arbitrul Adrian Savu a fost luat la bataie de jucatorii si antrenorii gazdelor dupa ce l-a eliminat pe portarul de la Gura Humorului. In minutul 58, dupa ce Falticeniul a marcat golul de 3-0, portarul de la Humor l-a lovit cu palmele peste fata pe central, apoi i-a aplicat si un picior in zona sensibila. Savu a primit pumni, a fost tras de urechi si bruscat de mai multi jucatori si de antrenorul de la Gura Humorului. Doar interventia Jandarmeriei si a politiei locale l-a scapat pe arbitru, care si-a pierdut cunostinta si a avut nevoie de ingrijiri medicale.

In baza faptelor trecute in raport, Comisia de Disciplina a AJF Suceava a dictat un total de 42 de etape de suspendare pentru cei implicati in incidente. De asemenea, vinovatii au fost sanctionati financiar cu un total de 8 400 de lei!

"Nu toleram actele de indisciplina. In ultimii doi ani, am crescut sanctiunile pentru astfel de incidente. Vrem sa fie respectat spiritul de fair - play al competitiei, sper sa nu mai fim nevoiti sa aplicam sanciuni. As vrea ca aceste lucruri sa nu se mai intample nicaieri in Romania, nu doar la Suceava. Mi-as dori sa discut cu cat mai multe Asociatii Judetene, as vrea sa propun sa nu mai fie tolerate nicaieri astfel de lucruri, sa avem un regulament unitar de sanctiune", a spus Presedintele AJF Suceava, Ciprian Anton, pentru www.sport.ro.