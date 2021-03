"Nimeni nu moare cu zile din cauza mea!" Prima reactie a lui Daniel Ghita dupa discursul HALUCINANT din Parlament

Daniel Ghita a devenit viral dupa discursul avut saptamana trecuta in Parlament.

Fostul luptator a reactionat dupa aparitia imaginilor in care a facut multe greseli gramaticale desi si-a citit discursul de pe cateva foi pe care le-a tinut in maini.

Deputatul PSD a spus ca acela a fost primul sau discurs in Parlament, motiv pentru care a fost extrem de emotionat.

"A fost prima mea declaratie in Parlament si am fost intr-adevar teribil de emotionat. M-am confruntat cu cele mai mari nume din kickboxing-ul mondial din si nu am avut niciodata asemenea emotii. Acest lucru arata insa cat de mult respect Parlamentul, spre deosebire de cei care calca peste aceasta institutie fundamentala a statului roman.

Nu se poate nega: am facut greseli si o sa mai fac. Mi le asum. Invat din aceste greseli. Cred ca e mai putin grav ce am facut eu decat actiunile actualei majoritati care voteaza legi impotriva poporului roman sau decat ce face Guvernul care falimenteaza Romania ca sa o vanda mai ieftin.

Greselile mele nu ii saracesc pe romani, nici nu instraineaza activele statului. Nimeni nu sufera de foame, nici nu moare cu zile din cauza lui Daniel Ghita, ceea ce nu se poate spune despre PNL si USR care distrug Romania prin tot ceea ce fac", a declarat Daniel Ghita, pentru stiripesurse.ro.