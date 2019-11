Conor McGregor a fost condamnat! Ce pedeapsa i-au dat judecatorii luptatorului dupa ce s-a batut intr-un bar din Dublin

Din articol McGregor vrea sa revina in UFC

Conor McGregor si-a aflat pedeapsa dupa ce a agresat un batran intr-un bar din Dublin, la inceputul lunii aprilie.

Conor McGregor a fost condamnat la plata unei amenzi de 1.000 euro ca urmare a conflictului pe care l-a avut intr-un bar din Dublin in urma cu cateva luni. El a agresat atunci un batran.

Incidentul a avut loc in barul Marble Arch din Dublin, McGregor lovind un batran care a refuzat sa bea whiskey-ul Proper Twelve, produs de luptatorul irlandez. Sportivul l-a lovit pe barbat, fiind ulterior scos din bar de doi apropiati.

Barbatul lovit de McGregor nu a depus plangere, acceptand pana la urma scuzele venite din partea luptatorului.

"Nu conteaza ce s-a intamplat acolo. Am procedat gresit. Omul acela merita sa se bucura de timpul sau petrecut in acel bar", a spus McGregor in luna august, pentru ESPN.

McGregor vrea sa revina in UFC

Conor McGregor a anuntat recent va intentioneaza sa revina in cusca UFC. El s-a batut ultima data cu Khabib Nurmagomedov, fiind invins de sportivul rus.

Revenirea lui McGregor in UFC s-ar putea produce la inceputul lui 2020.