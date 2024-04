În această dimineață a avut loc ceremonia de aprindere a flăcării olimpice pentru competiția de la Paris.

Actrița Mary Mina a condus ceremonia aprinderii flăcării olimpice

Unele dintre cele mai frumoase și cunoscute actrițe, modele și dansatoare din Grecia au fost selectate pentru a juca rolurile celor unsprezece virgine vestale, personajele unei ceremonii în care se îmbină eticheta, dansul și cântecul. Cea care a condus aprinderea flăcării a fost frumoasa actriță Mary Mina, cunoscută pentru filmele "A Summer Place" (2021), "In the Strange Pursuit of Laura Durand" (2019) și "Defunct" (2019).

După ceremonialul de la templul zeiței Hera din interiorul site-ul arheologic din Olimpia antică, Mina și colegele sale au aprins torța cu ajutorul luminii soarelui prin intermediul unei oglinzi parabolice. Ulterior, aceasta a fost preluată de purtătorului torței olimpice, care va începe traseul olimpic, ce continuă până în ziua ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice.

Ceremonia actuală datează din 1936

O flacără arzând neîntrerupt în timpul desfășurării Jocurilor Olimpice, simbolizând focul furat de la zei de către eroul eliberator Prometeu, tradițională în timpul desfășurării olimpiadelor antice, a fost reintrodusă în anul 1928, cu prilejul Jocurilor Olimpice de la Amsterdam. Torța care poartă flacăra olimpică din Grecia și până în țara organizatoare a Jocurilor Olimpice a fost introdusă de către Carl Diem, cel care a administrat organizarea Jocurilor Olimpice de la Berlin din anul 1936, și rămâne unul dintre gesturile cele mai pline de semnificație din sportul mondial.

În Dumbrava lui Coubertin din interiorul International Olympic Academy, în imediata apropiere a locului unde este ținută inima lui Pierre de Coubertin, fondatorul mișcării olimpice moderne, torța a fost apoi predată celui de-al doilea alergător, unul originar din Franța, și va rămâne pe teritoriul Greciei pentru următoarele 11 zile, trecând prin mâna a 550 de persoane.

Flacără va fi transportată pe mare de la Atena la Marsilia

Ulterior, pe 26 aprilie, aceasta va ajunge pe Stadionul Panathenaic din Atena, cunoscut și sub numele de Kallimarmaro (în greacă "marmură fină"), unde va avea loc o altă ceremonie de predare a flăcării către comitetul de organizare al JO 2024. Flacăra va poposi o noapte la ambasada Franței din Atena, apoi va urca la bordul navei Belem, o faimoasă ambarcațiune cu trei catarge, care a fost lansată la apă pentru prima dată în 1896, anul nașterii Olimpiadei moderne, și va ajunge la Marsilia pe 8 mai.

Aceasta va fi purtată prin cele mai cunoscute și pline de istorie locuri din Franța, inclusiv în teritoriile Guadelupa, Guyana Franceză, Martinica, Polinezia Franceză, Noua Caledonie și Insula Reunion, până pe 26 iulie. Nu se știe încă unde va fi menținută vie flacăra pe durata JO 2024, cel mai probabil urmând să fie o locație din vârful Turnului Eiffel.

Foto - Getty Images