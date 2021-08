JO 2020 | Ce au declarat Mihalachi și Chirilă după calificarea în semifinalele probei de canoe dublu

JO 2020, români în cursa pentru medalii / Kaiac-canoe

Echipajul de canoe dublu, format din Cătălin Chirilă şi Victor Mihalachi, s-a calificat, azi, în semifinalele probei de 1.000 de metri din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo. Cursa pentru accederea în finală și ultimul act vor avea loc marți.

După ce au încheiat pe poziția a cincea seria de calificare, tricolorii au ocupat locul al treilea în prrimul sfert de finală, cu timpul de 3:51,565, la două secunde şi 954 de miimi de câştigătoarea seriei, ambarcațiunea din Brazilia (3:48,611). Pe locul al doilea s-a clasat echipajul ucrainean (3:49.356), la 0,745 de brazilieni.

Mihalachi: "Planul nostru se modifică în funcție de cursă"

''Nu sunt mulţumit de cum am executat din punct de vedere tehnic cursele de azi. Am mers pur şi simplu din dorinţă, eu ştiu şi cred că putem mult mai bine de atât.Trebuie să vedem ce am făcut prost. La hotel o sa ne liniştim o sa vizualizăm cursele, sa vedem exact ce şi cum s-a întâmplat azi. Planul nostru se modifică în funcţie de cursă, avem adversari diferiţi şi obiective diferite.

Mâine, obiectivul minim este locul patru în semifinală, pentru că după două ore urmează şi finala. De data asta e foarte greu să prindem finala, după părerea mea China, Germania şi cu Cuba sunt cele mai puternice, după cum s-au prezentat astăzi'', a spus Victor Mihalachi, potrivit Agerpres.

Chirilă: "Sper că vom ajunge în Top 3"

Cătălin Chirilă a adăugat că a dat totul în cursa a doua de luni pentru a prinde semifinala: ''Noi în cursa asta ne-am propus să ne jucăm toate cărţile, să dăm tot, miza era foarte mare, riscam să nu prindem finala cea mare la care visăm. Avem o concurenţă foarte puternică, noi visăm, sperăm că vom ajunge în Top 3, dar va fi bineînţeles foarte greu.

Cum s-a văzut, noi speram să venim mult mai în faţă din prima cursă, nu am reuşit, adversarii au fost puternici, putem doar promite că o să dăm tot, ca şi acum în a doua cursă, să ajungem acolo unde ne dorim cu toţii''.

Chirilă: "Asiaticii sunt puternici"

Chirilă a remarcat progresul echipajelor asiatice şi faptul că nu mai contează de ce culoar ai parte: ''Noi încă de la Campionatul Mondial din calificări ne-am dat seama că asiaticii sunt puternici. China şi Brazilia sunt două echipaje foarte puternice, dar şi europenii, dacă au ajuns aici, sunt clar puternici şi valorile sunt foarte apropiate.

După cum s-a văzut şi în cursa a doua, o bună parte din bărci au mers împreună, doar pe finiş s-a făcut diferenţa. Culoarele din exterior de aici, 5-6-7-8 sunt puţin dezavantajate. Dar dacă echipajele sunt puternice nu mai contează unde tragi. Nemţii s-au aflat la mijloc, pe vântul cel mai puternic, spaniolii au mers foarte bine în vânt''.

Obiectiv în semifinală: locurile 1-4

În semifinale, România trebuie să se claseze pe unul dintre primele patru locuri, pentru a se califica în finală. Victor Mihalachi (32 de ani) are un palmares impresionant la marile competiţii, de 23 medalii la 1.000 şi 500 m, dintre care patru de aur la Mondiale, patru de aur la Europene şi un aur la Jocurile Europene 2019. Cătălin Chirilă, (23 de ani) are în palmares un aur la Jocurile Europene şi un bronz la Europenele 2021, ambele în proba olimpică de 1.000 m.