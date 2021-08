Fiica lui Bruce Springsteen, argint la Jocurile Olimpice! La ce probă a concurat

Jocurile Olimpice de la Tokyo se aproprie de final.

Bruce Springsteen (71 de ani) are motive de bucurie după ediția din acest an. Celebrul cântăreț are, începând de astăzi, o medaliată olimpică în familie. Jessica Springsteen, fiica lui, a obținut locul secund în proba de sarituri obstacole pe echipe, la echitație.

Ea a fiost chiar la un pas de medalia de aur. A concurat alături de Laura Kraut și McLain Ward, având un timp combinat de 124,2 secunde. Don Juan Van de Donkhoeve a fost calul călărit de ea, înregistrând doar 4 greșeli.

Fiica celui poreclit și ”The Boss” este la prima participare la Jocurile Olimpice. Ea a dezvăluit cum a ajuns să practice acest sport: ”S-a întâmplat când m-am mutat cu mama din California, ea mi-a dat primele lecții de călărie. De la tata am moștenit dăruirea pentru orice vreau să fac, să muncesc și să un suflet”.

Moment tensionat în proba de echitație!

Esteban Bustos nu a avut deloc o experiență plăcută la Jocurile Olimpice. Sportivul de origine chiliană a fost descalificat din proba de sărituri de la pentatlon modern de la Jocurile Olimpice din Tokyo, după un incident neașteptat. Frâul calului sportivului s-a rupt chiar în timp ce acesta se afla în probă, lucru care nu s-a mai întâmplat la Jocurile Olimpice.

În urma incidentului, Bustos a fost descalificat de la echitație, și șocat de decizia luată, nu și-a putut ascunde frustrarea și a ieșit la atac. Chilianul a vorbit la finalul probei și a spus că dacă ar fi reprezentat o țară mai puternică, ar fi fost lăsat să reia proba.

Brazilia a câștigat medalia olimpică la fotbal

Naționala olimpică a Braziliei și-a securizat al doilea aur consecutiv la Jocurile Olimpice. După finala câștigată în 2016, echipa lui Jardine s-a impus în prelungiri, în fața naționalei Spaniei.

Scorul a fost deschis de brazilieni, în al doilea minut de prelungiri ale primeii reprize, prin Cunha, care a primit pasă de la Dani Alves, asta după ce Richarlison a ratat un penalty în minutul 38. Spania a reintrat în joc în mintul 61, prin Oyarzabal, care a înscris după o pasă a lui Soler, trimițând meciul în prelungiri.

