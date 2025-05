„Întotdeauna am spus-o... să fiu sincer, va fi dificil, dar chiar simt că, dacă eu am putut să o fac, altcineva o să vină și o să reușească acest lucru. Nu mă consider o persoană specială.

Rafael Nadal, mesaj de mulțumire special pentru unchiul Toni, în ceremonia extraordinară din 25 mai 2025

„Toni, ești motivul pentru care mă aflu aici. Îți mulțumesc că ți-ai dedicat o mare parte din viața ta pentru a mă ajuta. Suferind, ducându-mă mereu la limită.

Nu a fost ușor ce am trăit împreună, dar, cu siguranță, a meritat efortul. Ai fost cel mai bun antrenor pe care l-aș fi putut avea vreodată,” a fost mesajul deosebit transmis, în final, de Rafael Nadal unchiului său, Toni, care l-a antrenat timp de peste două decenii.

„E dificil să încep. Am suferit, am câștigat, am pierdut. Mă bucur că am avut șansa de a juca aici. Fără îndoială, rămâne cel mai important teren de tenis din cariera mea.



A fost o poveste frumoasă care a început în 2004. Abia puteam să merg din cauza accidentării la picior, dar, în acel an, am urcat pe teren, în cârje și am visat să concurez aici.



În 2005 aveam 18 ani. A fost prima mea participare, în care am jucat împotriva rivalului și prietenului din copilărie, Richard Gasquet. Din acea zi am înțeles pe deplin ce a însemnat Roland Garros.

Am experimentat totul, de-a lungul acestor douăzeci de ani. Am avut rivali extraordinari, precum Novak, Andy și, desigur, Roger, dar și mulți alții care m-au împins spre limite. Nimic nu ar fi fost la fel de frumos fără aceste rivalități.



Roland Garros e unic. Nu doar datorită istoriei pe care o are, dar mulțumită tuturor persoanelor care muncesc aici,” a declarat Rafael Nadal, în discursul ținut în mijlocul unei Arene Philippe-Chatrier colorate în cinstea spaniolului.