„Sunt onorat de prietenia voastră, a românilor răspândiți pe tot globul!” David Popovici, mesaj emoționant

David Popovici și-a încheiat evoluția la Jocurile Olimpice!

Înotătorul român a luat startul la trei probe la Olimpiadă: 200, 100 și 50m liber. Din păcate, a încheiat fără medalie. Cea mai bună clasare a sa fiind locul patru obținut în proba de 200 de metri, când a ratat bronzul pentru doar două sutimi de secundă.

Cu toate acestea, Popovici a atras atenția prin talentul și determinarea pe care le-a arătat la doar 16 ani.

„Sunt impresionat de incredibila susținere pe care am primit-o, de faptul că v-ați rupt din timpul și somnul vostru ca să mă urmăriți și simt că bucuria pe care v-am adus-o este la fel de mare ca bucuria mea că am participat la cea mai mare competiție sportivă din lume. Sunt onorat de prietenia voastră, a românilor răspândiți pe tot globul!

Am lângă mine oameni minunați care mă ajută să devin cea mai bună versiune a mea ca sportiv dar mai ales ca om și le mulțumesc!

Popovici nu i-a uitat pe cei care i-au fost alături

Adrian Rădulescu, Dragoș Luscan Pregatire Fizica & Kinetoterapie, Valentin Grigoras, Bob Seebohar, Stijn Corten sunt oamenii care m-au adus aici și alături de care voi continua.

Am câștigat multă experiență, am cunoscut oameni pe care cu admirație îi priveam doar la tv iar câștigul meu personal este că am făcut parte din spiritul olimpic: „Citius, Altius, Fortius” - Mai repede, mai sus, mai puternic.

Rămân focusat pe obiectivele mele și la fel de conștient că sunt la început de drum. E nevoie de timp, răbdare și pasiune și consider că le am pe toate trei.

Vă mulțumesc pentru tot!

PS "Cel mai important lucru la Jocurile Olimpice nu este să câștigi, ci să participi, așa cum în viață nu contează triumful, ci lupta. Esențial nu e să cucerești, ci să lupți bine. ” - Pierre de Coubertin

PS2 Deloc întâmplător, astăzi este ziua internațională a prieteniei”, a scris David Popovici după ce și-a încheiat evoluția la Jocurile Olimpice.

Ultimele medalii olimpice cucerite de înotătorii români datează de la JO 2004 de la Atena, când Alina Potec a obţinut aurul la 200 m liber, iar Răzvan Ionuţ Florea a fost medaliat cu bronz la 200 m spate. El a rămas şi singurul băiat care a urcat pe podium până acum la olimpiadă.

Din 1952, de la prima participare la întrecerile olimpice de înot, reprezentanţii României nu au mai lipsit decât de la două ediţii ale JO, în 1964 şi 1976, potrivit Agerpres.

Starul Caeleb Dressel, impresionat de Popovici

Câștigătorul medaliei de aur de la 100 m liber, Caeleb Dressel, a vorbit în New York Times despre tânărul român după prestațiile sale din serii și semifinale la 200 de metri liber și s-a arătat impresionat de modul în care s-a descurcat Popovici.

„Cu siguranță mi-a captat atenția, eu nu înotam atât de rapid la 16 ani. E impresionant cu adevărat ce face și cum se descurcă în apă. Când înotam 100 de metri stilul liber la 16 ani pentru mine conta cât de repede pot ieși de acolo, dar copilul ăsta nu glumește, vine imediat de unde a plecat, e impresionant. E o nebunie ce reușește la această vârstă”, a spus Dressel la o conferință de presă.

David Popovici, lăudat de șeful MTS

Carol Eduard Novak, șeful MTS, are cuvinte de laudă despre înotătorul tricolor.

"E ceva extraordinar să participi la Jocurile Olimpice la 16 ani. Să te bați în finală cu cei mai buni sportivi din lume. Este extraordinar, este un exemplu pentru generația viitoare, pentru sportivi. Trebuie să ne bucurăm pentru el, să-l ajutăm și să punem lângă el alți sportivi care să ne ajute să obținem performanțe pe viitor", a spus Carol Eduard Novak, pentru TVR.

