”Bernie își continuă cursa pe patea ei de tablou, după ce a trecut de Margatita Pesotska cu 4-1.

Pe mama și în același timp antrenoarea ucrainencei, și ea fostă jucatoare, o întâlnise pe la competiții și președintele Federației Române de Tenis de masă, Cristinel Romanescu, pe vemea când era și el sportiv.

A salutat-o cu respect pe culoarul Zonei Mixte (presă-sportivi) unde o aștepta și el pe Bernie, după partidă, să o felicite pentru victorie”, postează COSR după succesul jucătoarei noastre de tenis de masă.

Bernadette Szocs: ”Știam că voi câștiga, chiar dacă din nou am pierdut primul set”

"Știam că voi câștiga, chiar dacă din nou am pierdut primul set (12-14 n.n.). Și din nou, de pe margine, antrenorul (Ionuț Seni n.n.) mi-a spus unde am greșit.

Mă grăbeam să finalizez în momente în care nu eram sigură sută la sută că voi încheia punctul", a spus Bernadette la final, continuă COSR povestea meciului:

Bernie a schimbat jocul și a dominat categoric, câștigând următoarele două seturi 11-5, 12-10.

În setul al patrulea, la 10-8, a vrut să pună capăt unei mingi și setului, cu un rever energic, razant dar care s-a oprit în fileu.

Ionuț Seni a cerut Time Out, pentru a-i reaminti tactica de joc: răbdare!

”Îmi pare extrem de rău că nu am trecut mai departe la dublu mixt”

"A fost o minge pierdută care a prelungit setul. Știam că adversara mea se va agăța de orice minge.

E o luptătoare, care chiar dacă aș fi condus cu 3-0 la seturi și 10-0 la puncte, tot s-ar fi concentrat să rămână în joc.

Așa că mi-am reluat concentrarea după acel Time Out și am reușit să pun capăt jocului (14-12, urmat de 11-4 în ultimul set n.n.).

Îmi pare extrem de rău că nu am trecut mai departe la dublu mixt, dar credeți-mă că am făcut tot ce am putut. Diferența au făcut-o câteva mingi la care nu am fost inspirați,deși scorul poate spune altceva.

Acum mă concentrez pe competiția de simplu și, totodată îmi pun mari speranțe pentru concursul pe echipe. Colegele mele sunt motivate să obținem un rezultat bun. Ne dorim și noi să dăm motive de bucurie românilor".