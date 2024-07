O sportivă niponă în vârstă de doar 14 ani este cea mai tânără câștigătoare de medalie de aur din cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris. Este vorba de Coco Yoshizawa, care a luat startul în întrecerea de skateboarding stradal. De altfel, și următoarele două locuri premiate cu medalii au revenit unor competitoare tinere.

Poziția a 2-a și medalia de argint i-au fost atribuite unei alte japoneze, Liz Akama, în vârstă de 15 ani, iar cu bronzul și locul 3 s-a ales brazilianca Rayssa Leal, care are doar 16 ani.

”Nu am fost atât de fericită pentru medalie, dar m-am simțit uşurată că am reuşit. Tinerii adolescenți pot performa și atinge un nivel foarte înalt la Jocurile Olimpice și cred că asta este minunat”, a transmis Coco Yoshizawa, după ce a cucerit aurul la JO de la Paris.

The Queens of the Street ????

Yoshizawa Coco takes the Gold at the Place de la Concorde and won over the hearts of Parisians. What a final !????

-

Les reines de la street ????

Yoshizawa Coco emporte l'or sur la Place de la Concorde et conquit le coeur des parisiens. Quelle finale ! ????… pic.twitter.com/pQp6mychlA