După o ediție dezamăgitoare la Tokyo, gimnasta de 27 de ani a revenit în forță la Paris, unde a cucerit deja trei medalii de aur.

Simone Biles a câștigat finala la sărituri, bifând două evoluții spectaculoase pentru care a fost notată cu 15.700, respectiv 14.900, având o medie de 15.300. Pe locul doi a urcat Rebeca Andrade (Brazilia), cu media 14.966, în timp ce medalia de bronz i-a revenit lui Jade Carey (SUA, 14.466).

Americanca a urcat pe primul loc atât în finala pe echipe, cât și la individual compus și mai are șansa de a câștiga alte două medalii, în finalele de la sol și bârnă.

