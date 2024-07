Înotătorul italian Thomas Ceccon a cucerit medalia de aur luni seara, la Jocurile Olimpice de la Paris, în proba de 100 m spate, în care deţine recordul mondial.

Ceccon a câştigat a doar sa medalie olimpică la Paris, după bronzul obţinut sâmbătă la ştafetă 4x100 m liber. Italianul s-a impus luni în 52 sec 00/100, fiind urmat de chinezul Jiayu Xu, medaliat cu argint, şi de americanul Ryan Murphy, care a obţinut bronzul. Murphy câştigase aurul olimpic la Rio, în 2016, în această probă.

After winning a bronze medal last Saturday in the 4x100 meter freestyle relay final, Thomas Ceccon takes GOLD today! ???? - Après avoir remporté une médaille de bronze samedi dernier lors de la finale du relais 4x100 m nage libre, Thomas Ceccon décroche… pic.twitter.com/CBpg8YabW9

Ceccon a declarat după cursă că a învăţat din greşelile făcute la Mondialele de anul trecut de la Fukuoka, unde a obţinut argintul în această probă, aurul fiind adjudecat de Murphy. Xu, dublu campion mondial al probei, obţinuse argintul olimpic în 2016.

???? Back on the @Olympics podium! This feeling never gets old! Congrats Thomas Ceccon & Xu Jiayu on a great race. 200 back coming up! pic.twitter.com/koUD3Vzg7s