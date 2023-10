„Pot spune și eu că sunt frumos și perfect!” Don Carlo, reacție genială când a fost întrebat despre gafa lui Kepa 

Madrilenii s-au văzut conduși de campioana en-titre din Italia pe stadionul Diego Armando Maradona, după golul marcat de Ostigard, în minutul 19, după o gafă a lui Kepa. Vinicius Junior a egalat din pasa lui Belligham, în minutul 27, iar apoi englezul a marcat în minutul 34, după o acțiune individuală.

Napoli a egalat, după golul marcat de Zielinski din penalty, în minutul 54, însă în minutul 78, Fede Valverde a șutat puternic de la distanță, balonul s-a dus în transversală, l-a lovit pe Meret în cap și a intrat în plasă.

Cum a analizat Carlo Ancelotti meciul cu Napoli

Carlo Ancelotti a vorbit la finalul partidei și s-a arătat mulțumit de rezultatul obținut, deși jocul echipei nu a fost pe placul său. Italianul a avut cuvinte de laudă la adresa lui Luka Modoric, dar și pentru Jude Bellingham.

„Un meci disputat, dificil, împotriva unui rival puternic, nu am reușit să ne luptăm cum trebuie, însă am făcut ce trebuia să facem. În prima repriză am găsit soluții foarte bune cu Bellingham, Rodrygo, am avut dueluri unu contra unu. Cred că am suferit în a doua repriză, însă e normal când joci cu astfel de echipe să suferi.

Modric și-a făcut treaba, pentru că aveam nevoie de mai mult control, a intrat cu calitatea și experiența sa și ne-a oferit mai mult control asupra jocului. A făcut ceea ce ne așteptam, și-a pus experiența în serviciul echipei. Au fost 30 de minute la nivel maximum. E motivat, știe cum poate ajuta. Asta e ceea ce un antrenor îi cere unui fotbalist care nu joacă și este puțin supărat, să nu își piardă niciodată motivația.

Bellingham, mă surprinde că are 20 de ani, pare că ar avea 30 de ani, pentru caracterul său și personalitate. Știe ce are de făcut. Această calitate și această forță. Ne surprinde puțin pe toți, desigur”, a declarat Carlo Ancelotti la conferința de presă conform as.com.

Carlo Ancelotti a reacționat savuros când a fost întrebat despre Kepa

Titularul din poarta Realului în absența lui Thibaut Courtois, Kepa Arrizabalaga (29 ani), a gafat la golul de 1-0 al italienilor, iar până acum a mai arătat nesiguranță la baloanele aeriene. Antrenorul italian a fost întrebat despre portar și a oferit un răspuns pe măsură.

„Este formidabil între buturi, a avut două parade mari, suferă puțin când mingea e în aer, e normal, nu are doi metri... Nimeni nu este perfect. Aș putea spune și eu că sunt foarte frumos și perfect, dar nimeni nu e perfect, nici măcar tu (n.r. arată spre un reporter râzând)”, a declarat italianul.