Veste proastă pentru Barcelona! Jucătorul de la Inter așteptat pe Camp Nou a luat altă decizie

Marcelo Brozovic (29 de ani), mijlocașul croat al lui Inter, a decis să își prelungească înțelegerea cu formația italiană, în ciuda unei oferte primite de la FC Barcelona.

Formația catalană ar fi făcut o ultimă ofertă pentru a-l convinge pe Brozovic să semneze cu FC Barcelona din postura de jucător liber de contract, în vară, însă vicecampionul mondial din 2018 a decis să își continue cariera la Inter, anunță Football Italia.

Brozovic își încheie contractul cu Inter în vară, însă președintele Giuseppe Marotta a declarat că "în câteva zile, cel mult o săptămână, fotbalistul va semna prelungirea contractului".

Marcelo Brozovic joacă la Inter din 2015, după ce a fost transferat de la Dinamo Zagreb, pentru suma totală de 8 milioane de euro. Mijlocașul a strâns deja 275 de meciuri în tricoul italienilor, iar în actuala stagiune a ratat doar două partide.

Excl: Marcelo Brozović will sign his new contract with Inter today. Done deal. Total agreement reached on verbal basis weeks ago - now set to be signed, matter of hours. ⚫️???????????? #Inter

Brozović only wanted to stay - official statement expected soon. @SkySport pic.twitter.com/EUQcJqkgHC