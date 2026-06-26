Un român în Serie A: decizia a fost anunțată astăzi

Burnete are și un istoric constant în tricoul echipelor naționale de tineret ale României. El a strâns 12 meciuri din postura de titular pentru selecționata României Under 21 și a adunat alte cinci partide la reprezentativa Under 20.

Pe parcursul stagiunii precedente, Burnete a bifat 27 de prezențe în tricoul formației Juve Stabia, acumulând minute și experiență importantă înainte de întoarcerea la Lecce.

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Obiectivele echipei pentru noua stagiune

Înțelegerea dintre Rareș Burnete și gruparea din Peninsulă este valabilă până la 30 iunie 2029. Jucătorul își va încheia vacanța și va reveni la echipă în luna iulie pentru a începe cantonamentul, urmând să fie complet integrat și la dispoziția antrenorului începând din luna august.

Pentru noua ediție de campionat, formația are o misiune clară, potrivit Giornaledipuglia. Sursa citată notează că obiectivul principal al clubului este „salvarea de la retrogradare și creșterea tinerelor talente prezente în lot”.