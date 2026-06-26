Un român în Serie A: decizia a fost anunțată astăzi

Un român în Serie A: decizia a fost anunțată astăzi Serie A
SPORT.RO
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Atacantul român Rareș Burnete va evolua pentru Lecce în viitoarea ediție din Serie A. După un sezon petrecut sub formă de împrumut la Juve Stabia, fotbalistul revine la dispoziția clubului salentin.

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Din articol

Pe parcursul stagiunii precedente, Burnete a bifat 27 de prezențe în tricoul formației Juve Stabia, acumulând minute și experiență importantă înainte de întoarcerea la Lecce. 

Burnete are și un istoric constant în tricoul echipelor naționale de tineret ale României. El a strâns 12 meciuri din postura de titular pentru selecționata României Under 21 și a adunat alte cinci partide la reprezentativa Under 20.

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Rareș Burnete a semnat din nou cu Lecce / Foto: Twitter @NicoSchira
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Obiectivele echipei pentru noua stagiune

Înțelegerea dintre Rareș Burnete și gruparea din Peninsulă este valabilă până la 30 iunie 2029. Jucătorul își va încheia vacanța și va reveni la echipă în luna iulie pentru a începe cantonamentul, urmând să fie complet integrat și la dispoziția antrenorului începând din luna august.

Pentru noua ediție de campionat, formația are o misiune clară, potrivit Giornaledipuglia. Sursa citată notează că obiectivul principal al clubului este „salvarea de la retrogradare și creșterea tinerelor talente prezente în lot”.

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