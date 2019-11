ULUITOR! Un antrenor de la un club URIAS din Italia isi pune jucatorii sa faca sex inainte de meciuri: "Sa o faca, dar sa nu depuna prea mult efort!" :)! Declaratia care face inconjurul planetei

Un antrenor al unei echipe din Italia a oferit declaratia momentului.

Antrenorul celor de la Inter, Antonio Conte, a vorbit intr-un interviu pentru L'Equipe despre modul in care isi pregateste jucatorii si a oferit niste declaratii incredibile. Acesta spune ca isi indeamna jucatorii sa faca sex inainte de fiecare meci, dar sa nu depuna prea mare efort.

"Intotdeauna imi sfatuiesc jucatorii sa faca sex pentru o scurta perioada de timp si fara sa depuna prea mult efort si sa stea sub partnerele lor, care, de preferat, ar fi bine sa fie sotiile. In caz contrat, vor trebuie sa intre ceva mai mult in actiune", a declarat Antonio Conte pentru L'Equipe.

Inter are un start foarte bune de sezon. Echipa pregatita de Antonio Conte se afla pe locul 2 in Serie A cu 31 de puncte dupa 12 meciuri, fiind la doar 1 punct distanta de liderul Juventus. Astazi, 23 noiembrie, Inter va juca in deplasare la Torino de la ora 21:45.