Transferul ratat de Lautaro Martinez: ”Am fost aproape să semnez”

Unicul gol al partidei a fost marcat de austriacul Marko Arnautovic, din pasa lui Lautaro Martinez, în minutul 79. După meci, atacantul argentinian a dezvăluit că a fost aproape să ajungă chiar la Atletico Madrid.

Totul s-a întâmplat în 2018, anul în care Lautaro Martinez a ajuns pe ”Meazza” de la Racing Club, pentru 25 de milioane de euro.

Sud-americanul a fost și pe lista conaționalului său, Diego Simeone, dar în cele din urmă a preferat un transfer în Italia.

”Am fost aproape să semnez cu Atletico Madrid în 2018, dar nu s-a întâmplat, mă bucur că am ajuns la Inter. Creștem, acest grup este foarte bun și sunt foarte fericit să fiu aici”, a spus atacantul argentinian, citat de jurnalistul Fabrizio Romano.

???????? Lautaro Martínez: “I was close to sign for Atlético Madrid [in 2018] but it didn’t happen, I’m so happy I ended up at Inter”.

“We are growing, this group is very good and I’m so happy to be here”. pic.twitter.com/EQtAu0ZfJg