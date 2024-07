Strănepotul lui Benito Mussolini, împrumutat din nou de Lazio!

Romano Floriani Mussolini a fost promovat la prima echipă a lui Lazio în timpul sezonului 2021-2022, dar nu a apucat să debuteze în meciuri oficiale, stând doar de 12 ori pe banca de rezerve, inclusiv la trei partide din Europa League și Conference League.

Mussolini jr. va fi împrumutat la Juve Stabia

După ce a jucat la Pescara (locul 6 în Grupa B din Serie C) în stagiunea trecută, acum Lazio a anunțat că fotbalistul va fi cedat pentru sezonul 2024 - 2025 la Juve Stabia (locul 1 în Grupa C a Serie C), echipă care va evolua în Serie B.

Mussolini jr. s-a format la juniorii cluburilor AS Roma, Lazio și Vigor Perconti, iar la nivel de seniori a fost legitimat la Lazio (2022-prezent), fiind împrumutat în sezonul trecut la Pescara și bifând 32 de prezențe pentru echipa antrenată de Zdenek Zeman. Acesta evoluează doar ca fundaș sau mijlocaș dreapta și este evaluat de site-urile de specialitate la 100.000 de euro.

Este strănepotul lui "Il Duce" Mussolini

Romano Floriani Mussolini (21 de ani / 188cm) este născut la Roma și este fiul Alessandrei Mussolini (europarlamentar, senatoare italiană, membră a Camerei Deputaților, fostă personalitate tv), nepotul lui Romano Mussolini (al patrulea copil al lui Benito Mussolini / pianist, pictor, producător de filme) și strănepotul lui Benito Mussolini, dictatorul fascist al Italiei între 1922 și 1945.

"Il Duce" a preluat puterea de facto în Italia interbelică, după ce a fost numit prim-ministru de Regele Victor Emanuel al III-lea, și a pierdut frâiele statului, după debarcarea Aliaților în Peninsulă, fiind executat prin împușcare de partizanii comuniști în apropiere de Lacul Como. Acesta a fost capturat în timp ce era aproape să se îmbarce în avion pentru a se refugia în Spania.

Sophia Loren este mătușa sa, sora celebrei actrițe italiene, cântăreața și personalitatea tv Maria Scicolone, fiind bunica sa. Tatăl său, Mauro Floriani, fostul director al Trenitalia, a fost în centrul unui scandal uriaș, fiind condamnat în 2014 pentru solicitarea de prostituate minore. Fanii lui Lazio, dar și fotbaliștii echipei din capitala Italiei, au fost acuzați în numeroase ocazii că sunt adepți ai extremei drepte.

Foto - Getty Images