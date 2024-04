Se pregătește transferul spectaculos al lui Victor Osimhen: 130 de milioane de euro!

Atacantul nigerian a contribuit decisiv la câștigarea titlului de către Napoli în sezonul precedent, primul după 33 de ani pentru clubul de lângă Vezuviu.

Chiar și în vară, imediat după câștigarea titlului, s-a discutat intens despre posibilitatea ca nigerianul să prindă un transfer spectaculos, dar Aurelio De Laurentiis l-a păstrat la club.

Clauza de reziliere din contractul lui Victor Osimhen cu Napoli este în valoare de 130 de milioane de euro, iar mai multe cluburi s-au arătat interesate de transfer, printre care și Chelsea.

Acum a intrat ”pe fir” și PSG, care ia serios în considerare transferul nigerianului, după ce Kylian Mbappe va pleca la finalul acestui sezon, scriu italienii de la Corriere dello sport.

