E gata! Unde vrea să joace Victor Osimhen: ”Nicio problemă! E ținta principală”

Cotat la 110 milioane de euro de site-urile de specialitate, internaționalul nigerian mai are contract cu echipa de pe stadionul ”Diego Armando Maradona” până la finele sezonului 2025/26.

Expertul în transferuri a informat faptul că atacantul nigerian este o țintă principală pentru Chelsea la vară și, mai mult, Victor Osimhen nu ar refuza o mutare pe ”Stamford Bridge” din sezonul viitor.

”Victor Osimhen este țintă principală pentru Chelsea care vrea să-și consolideze atacul: acordul cu jucătorul nu va fi o problemă, pentru că el vrea să se alăture lui Chelsea”, a scris Rudy Galetti pe rețelele sociale.

???????? Victor #Osimhen is always a main target for #Chelsea to strenghten the attack: an agreement with the player would not be a problem, as he would like to join #CFC.

????️ As told, the ???????????????????????????? club is willing to meet his release clause, but only negotiating payment terms with Napoli. pic.twitter.com/zByuyEy4IB