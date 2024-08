Se pregătește transferul lui Kepa Arrizabalaga!

După revenirea belgianului în primul ”11” de la Real Madrid, portarul spaniol s-a întors la Chelsea, chiar dacă și-a dorit să rămână la echipa alături de care a câștigat titlul și UEFA Champions League în sezonul precedent.

Kepa ar vrea să se transfere la o echipă la care ar putea prinde mai multe minute, iar Chelsea l-ar putea ceda la o altă echipă din Premier League.

Este vorba despre Bournemouth, unde titular incontestabil pentru postul de portar este brazilianul Neto (35 de ani), care este și căpitanul echipei.

Fosta echipă a lui Ionuț Radu ar vrea să-i aducă un concurent pe post sud-americanului și lucrează în această perioadă pentru transferul portarului spaniol, scrie jurnalistul David Ornestein de la The Athletic.

???? Bournemouth are working on a deal to sign Kepa from Chelsea on loan. ????

(Source: @David_Ornstein) pic.twitter.com/WmPMknnwmc