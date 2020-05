Saraca Diletta! Focoasa italianca a alergat, a cazut si s-a julit in genunchi. Milioane de barbati se ofera sa-i aline durerea

E ogni tanto ripenso a quando ero bambina. Quando il problema più grande era scegliere a che gioco giocare. Quando si era tutti amici, senza rancori. Quando per fare pace bastava un mignolino. Quando era tutto più semplice. E allora mi rendo conto che le ginocchia sbucciate, non facevano poi così male.

A post shared by ????Diletta Leotta???? (@dilettaleotta) on May 17, 2020 at 7:08am PDT