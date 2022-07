Conducerea napoletanilor și-l doresc cu insistență pe senegalez și în anii următori și ar face orice să-l păstreze la echipă. Directorul sportiv al lui Napoli a și făcut public salariul anual pe care Koulibaly l-ar primi dacă rămâne la echipă și nu este mic deloc.

„I-am oferit șase milioane de euro net pe sezon pentru următorii cinci ani și un rol managerial la echipă”, a spus Cristiano Giuntoli la o conferință de presă, potrivit Tuttomercatoweb.

Cluburile care-l vor pe Koulibaly

La sfârșitul lunii iunie, jurnalistul sportiv Fabrizio Romano a scris pe Twitter că Chelsea este interesată de serviciile fundașului senegalez și că ia mult în considerare un posibil transfer al lui Koulibaly.

Kalidou Koulibaly, one more name in the list for Chelsea as they keep searching for two centre backs. He’s out of contract with Napoli in 2023. ???? #CFC

Been told there are conversations also on Koulibaly alongside de Ligt, Aké, Koundé. Focus on Raphinha, and then centre backs.