Romelu Lukaku se transferă din nou!

Atacantul belgian s-a întors la Londra după ce a evoluat în sezonul precedent la Inter Milano sub formă de împrumut. Lukaku nu ar intra în planurile lui Mauricio Pochettino la Chelsea, astfel că este din nou foarte aproape de un transfer.

Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, reprezentanții celor de la AS Roma s-au deplasat la Londra pentru a discuta cu șefii lui Chelsea condițiile transferului lui Romelu Lukaku la echipa lui Jose Mourinho.

Capitolinii ar vrea să-l transfere pe masivul atacant belgian sub formă de împrumut, așa cum a procedat și Inter Milano în sezonul precedent.

Acum, italienii sunt încrezători cu privire la un acord de transfer în următoarele ore.

Positive first meeting tonight in London between #ASRoma and #Chelsea for Romelu #Lukaku on loan. #Roma are confident to reach an agreement in the next hours to sign the belgian striker. #transfers https://t.co/C2mgYvuWlX