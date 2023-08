Cu cine a ajuns să se antreneze Romelu Lukaku, atacantul aflat între Chelsea și Inter Milano

Chiar dacă s-a zvonit că finalista Champions League ar vrea să-l cumpere definitiv pe atacantul belgian, transferul pare să fi intrat în impas. În ultima perioadă a apărut informația că AS Roma ar fi o variantă pentru Lukaku.

Până atunci, Lukaku s-a întors la Chelsea, dar nu la prima echipă. Potrivit jurnalistului Matt Law, belgianul se antrenează acum cu echipa U21 a lui Chelsea, până când va avea o discuție cu Mauricio Pochettino despre viitorul său.

Rămâne de văzut ce decizie va lua Pochettino, având în vedere că nu l-a luat în calcul pe belgian pentru primele două partide ale lui Chelsea din acest sezon.

Lukaku a fost protagonistul unui transfer spectaculos în 2021, după ce a ”rupt plasele” la Inter Milano. Chelsea l-a readus pentru 113 milioane de euro, dar evoluțiile sale au fost mult sub așteptări.

În sezonul precedent, Lukaku a marcat de 14 ori pentru cei de la Inter Milano, în 37 de partide, cifră la care se adaugă și șapte pase decisive.

???? Romelu Lukaku is currently training with the Chelsea u21 squad and has not even spoken to manager Mauricio Pochettino yet.

(Source: @Matt_Law_DT) pic.twitter.com/ZisDg9Yhq7