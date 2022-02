Revoluție la Salernitana: toată echipa a fost schimbată! Drăgușin și Ribery, titulari

La începutul anului, echipa a fost preluată de omul de afaceri Daniele Iervolino, iar la Salernitana au sosit nu mai puțin de 12 jucători noi, transferați definitiv sau împrumutați.

Pentru meciul cu Spezia, care se joacă azi, de la 21:45, antrenorul Stefano Colantuono a schimbat întreaga echipă. Niciun jucător care a evoluat în runda precedentă împotriva lui Napoli, scor 1-4, nu se mai regăsește acum printre titulari.

În meciul cu Spezia va debuta și Radu Drăgușin, fundașul român împrumutat în urmă cu câteva zile de la Juventus. De asemenea, veteranul Franck Ribery este și el titular la Salernitana.

Conform Opta, Salernitana este primul club din Serie A care schimbă toată echipa de la o etapă la alta de când campionatul a revenit la 20 de echipe, din sezonul 2004/2005.

